Tarcísio pede intervenção na Enel; 158 mil seguem sem energia

Em entrevista coletiva realizada no final da tarde desta terça-feira, 15, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, pediu intervenção administrativa na Enel. “A empresa já provou não ser capaz de prestar serviço para uma cidade do porte de São Paulo”, afirmou Freitas.

O governador criticou a operação da multinacional italiana e reforçou que quer tirar a empresa do Brasil, sugerindo uma caducidade do contrato, que está firmado até 2028.

População segue no escuro

Na última nota divulgada à imprensa às 18h, a Enel Distribuição São Paulo informou que segue trabalhando para restabelecer a energia para cerca de 158 mil clientes na Grande São Paulo.

Desse total, 28 mil se referem a ocorrências registradas na sexta-feira e no sábado, após o temporal que assolou a cidade.

“As equipes atuam, desde os primeiros momentos da tempestade de sexta-feira, no restabelecimento de energia para os clientes que tiveram o serviço afetado e para aqueles que ingressaram com chamados ao longo dos últimos dias” disse a Enel.

Matéria em atualização.