Segunda maior distribuidora de energia elétrica do Brasil, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), a Enel é uma empresa italiana com capital misto. O governo italiano é um dos principais acionistas, com 23,6% de participação.

Fundada em 1962 como estatal, a Enel foi criada para integrar pequenas empresas e garantir o fornecimento de energia para toda a Itália. Seu nome é uma sigla para Ente Nazionale per l’Energia Elettrica (Entidade Nacional de Energia Elétrica). Segundo a própria empresa, o objetivo era “fornecer energia elétrica de forma eficiente e acessível a todos os italianos”.

Privatização e Expansão Global

O processo de privatização da Enel teve início nos anos 1990, e em 1999, ela abriu seu capital para investidores privados. Apesar dessa abertura, o governo italiano manteve uma participação relevante, de 23,6% das ações.

O restante do capital está dividido entre investidores institucionais (58,6%) e pequenos investidores de mercado (17,8%).

A abertura ao mercado permitiu que a Enel captasse recursos para expandir suas operações globalmente.

Hoje, a companhia possui negócios na Espanha, Brasil, Chile, Estados Unidos, entre outros mercados estratégicos.

Enel no Brasil: Aquisição da AES Eletropaulo

Em 2018, a Enel assumiu o controle da distribuição de energia elétrica na cidade de São Paulo. A aquisição ocorreu após a empresa vencer um leilão na Bolsa de Valores, adquirindo a AES Eletropaulo por R$ 5,5 bilhões.

A AES Eletropaulo já havia passado por uma série de reestruturações:

Originalmente, a distribuição de energia era responsabilidade da estatal Eletropaulo.

A empresa foi privatizada em 1998 e vendida ao consórcio Lightgás.

Em 2001, a AES Corporation assumiu o controle, mudando o nome para AES Eletropaulo.

Hoje, a Enel é a maior distribuidora de energia da capital paulista.

Ainda é Estatal? Sim, Parcialmente

Mesmo com sua privatização, o governo italiano mantém uma presença estratégica na Enel. Isso faz com que a empresa funcione como uma companhia de capital misto: parte pública e parte privada.

A operação mista da Enel reflete uma estratégia de longo prazo do governo italiano, que busca manter influência em setores essenciais, como o de energia, enquanto aproveita a dinâmica do mercado para financiar sua expansão.