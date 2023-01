Tarcísio nomeia próprio cunhado e irmão de Michelle Bolsonaro como seus assessores

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nomeou o seu próprio cunhado e o irmão da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro para ocuparem cargos de assessores em seu governo. As nomeações foram publicadas no Diário Oficial desta quarta.

Como mostrou reportagem do GLOBO, Diego Torres Dourado, cunhado de Bolsonaro, ganhou voz na campanha de Tarcísio e trabalhou para aproximar a militância bolsonarista.

Frequentador do Palácio da Alvorada na época em que Bolsonaro ainda era presidente, Torres é evangélico e tem contato com o mundo político e personalidades do bolsonarismo. Ele ocupará o cargo de "Assessor Especial do Governador I" no Bandeirantes.

Receba as notícias mais relevantes do Brasil e do mundo toda manhã no seu e-mail. Cadastre-se na newsletter gratuita EXAME Desperta.

Já o cunhado de Tarcísio, Mauricio Pozzobon Martins, será "Assessor Especial do Governador II". Militar da reserva reformado, ele era dono do imóvel que o governador usou como domicílio eleitoral em São José dos Campos e recebeu R$ 60 mil da campanha por "serviços de administração financeira", segundo dados que constam no sistema de prestação de contas, o DivulgaCand.

Tarcísio também nomeou o policial federal Danilo César Campetti para ocupar a função de Assessor Técnico de Gabinete. Bolsonarista, Campetti fazia parte da equipe que estava acompanhando Tarcísio em uma agenda em Paraisópolis quando houve tiroteio.

Por esse episódio, a Procuradoria Regional Eleitoral (PRE-SP) representou contra Tarcísio alegando uso indevido da força policial em agenda de campanha.

LEIA TAMBÉM:

Tarcísio muda de plano e confirma presença em reunião convocada por Lula

Tarcísio vai a Brasília para falar com Lula sobre privatização do Porto de Santos