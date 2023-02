Tarcísio institui grupo de trabalho para acabar com cabides de emprego

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, instituiu nesta terça-feira um grupo de trabalho intersecretarial para enxugar a máquina paulista e acabar com puxadinhos do PSDB. O decreto publicado no Diário Oficial prevê que o grupo elabore estudos e apresente "propostas de modernização e aperfeiçoamento da política de gestão de pessoas no âmbito da administração pública estadual".

Tarcísio disse na semana passada, em evento na capital paulista, que iria acabar com "vários organismos no governo" que não fazem nada e são "cabides de emprego". No mesmo dia, ele criticou a "pulverização de recursos do orçamento em uma série de programinhas" que não têm efetividade.

A coordenação do grupo de trabalho para a reforma administrativa será do chefe da Casa Civil, Arthur Lima, e terá ainda oito integrantes, sendo dois representantes da própria Casa Civil, da Secretaria da Fazenda e Planejamento, da Secretaria de Gestão e Governo Digital e da Procuradoria Geral do Estado.

Lima poderá também convidar representantes de outras secretarias ou órgãos para o acompanhamento dos trabalhos.

Os membros do Grupo de Trabalho devem ser indicados pelos secretários das pastas, segundo o decreto, nos próximos cinco dias, e o relatório conclusivo entregue no prazo máximo de 30 dias.