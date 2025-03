Tarcísio diz que disputará reeleição em SP e que tem Bolsonaro como candidato à presidência

Na véspera da análise da denúncia sobre a trama golpista pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou na segunda-feira, 24, ter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como candidato à presidência da República em 2026. O chefe do Executivo estadual reiterou que vai disputar a reeleição no próximo pleito.

"Acho que interpretam errado a proximidade ou o apoio. Vamos estar junto do presidente Bolsonaro nesse momento independente de qualquer interesse. Não é justo tirar o Bolsonaro do jogo. É o cara que me abriu a porta. Meu candidato à presidência da República é Jair Bolsonaro e eu vou ser candidato à reeleição em São Paulo", disse Tarcísio durante participação no podcast Inteligência Ltda.

Ao lado do governador durante a transmissão do podcast, Bolsonaro disse que "só passará o bastão depois de morto" e que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) será seu nome para o Senado pelo Distrito Federal. O ex-presidente afirma que será candidato em 2026 e não apoiará outro nome na disputa pelo Planalto.

"Tenho bons advogados. Que vão, em um primeiro momento, explanar uma questão de tecnicidade. Meu fórum é primeira instância. Há poucas semanas, o STF disse que seria última instância. E se decidirem que seria a última instância, teria que ser o plenário todo, e não uma Turma", argumentou.

O governador também afirmou que seria testemunha de defesa de Bolsonaro, caso convocado, no julgamento da suposta trama golpista:

"Eu tenho liberdade de falar com o presidente (até coisas que ele não gostaria de ouvir). Quando me perguntaram se eu seria testemunha de defesa de Bolsonaro, eu disse claro. Por uma razão simples: acompanhei Bolsonaro durante a presidência dele, e tive o privilégio de ser um dos ministros mais próximo do presidente. Nunca vi o presidente arquitetando algo fora da Constituição", afirmou Tarcísio.

Segundo o governador, o Republicanos vai apoiar o projeto que pede anistia aos presos do 8 de janeiro por ser uma "questão humanitária".

"Anistia é um remédio político, que já foi usado outras vezes", defendeu Tarcísio.

Mais cedo, o presidente do PSD e secretário estadual de Governo em São Paulo, Gilberto Kassab, admitiu a possibilidade de disputar o Palácio dos Bandeirantes, caso o governador decida concorrer à Presidência da República e ele tenha seu aval.

"O candidato em São Paulo é o Tarcísio, e o meu candidato será o dele. Caso ele decida disputar a Presidência e avalie que o meu nome é o mais adequado, eu aceito a missão", afirmou Kassab à CNN Brasil nesta segunda-feira.