Tarcísio anuncia R$ 1,4 bilhão em projetos na Agrishow ao lado de Bolsonaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), anunciou um pacote de investimentos de R$ 1,4 bilhão relacionados ao agronegócio durante evento na Agrishow nesta segunda, 29.

As medidas do governo reúnem R$ 500 milhões em aporte via Fundo de Investimento em Cadeias Agroindustriais (Fiagro), R$ 300 milhões em linhas de crédito e subvenção por meio do Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista (Feap) e R$ 600 milhões em créditos de ICMS – valor três vezes maior do que o disponibilizado em 2023.

Os recursos do Fiagro serão usados para apoio à inovação e ao empreendedorismo, suporte a projetos e investimentos em infraestrutura e sustentabilidade e acesso ao crédito.

Outros R$ 60 milhões serão usados para subsidiar a aquisição de até 2,4 mil tratores pelo programa Pró-Trator. Além disso, as linhas de crédito especiais para produtores rurais, pescadores, cacau, greening, produção leiteira e Feap Mulher somam R$ 140 milhões.

O pacote inclui ainda investimentos em poços profundos em cidades do interior, para melhorar o abastecimento de água, a regularização fundiária e incentivos à produção de biocombustíveis.

Bolsonaro em destaque

No evento, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve destaque. Ele se sentou ao lado do governador no palco e foi elogiado nos discursos.

"Começo dando boas-vindas ao sempre presidente Jair Bolsonaro", disse Guilherme Pial, secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. "O Brasil sente saudade de você, presidente. Tenho certeza que em 2026 vamos resgatar nosso país de novo. Volta presidente Bolsonaro."

No palco, também estiveram presentes outros ex-ministros do governo Bolsonaro, como a senadora Teresa Cristina (Progressistas-MS) e o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP). O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também esteve lá.

Pial também ressaltou que "não haverá invasões de terra no Estado. Propriedade privada é sagrada e tem de ser respeitada", disse.

A Agrishow teve uma cerimônia de abertura, fechada ao público, no domingo, 28, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Tarcísio não participou, e esteve em uma carreta com Bolsonaro no mesmo dia.

Nesta segunda, 29, houve outra cerimônia, com Tarcísio, Bolsonaro e outras autoridades, incluindo o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira.

No ano passado, o ministro da Agricultura disse ter sido desconvidado do evento de abertura da Agrishow, porque Bolsonaro estaria presente. Os organizadores disseram que apenas deram um alerta a ele, para evitar constrangimentos.