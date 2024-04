Economia do Brasil vive da inércia do que Bolsonaro fez, diz Tarcísio na Agrishow

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fez elogios ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e uma crítica ao governo do presidente Lula, em discurso no primeiro dia da feira Agrishow.

Tarcísio chamou Bolsonaro de "sempre presidente" e disse que o ex-mandatário enfrentou vários desafios em seu governo, como a Covid e a Guerra da Ucrânia. "Ainda assim, aprovou uma série de reformas super importantes no Brasil, que nos colocaram no curso correto, que dão lastro e sustentam a economia até hoje. Nossa economia vem vivendo da inércia daquilo que foi feito nas gestões passadas. O presidente entregou o Brasil com superávit", discursou.

Tarcísio pediu uma salva de palmas a Bolsonaro. A plateia respondeu e alguns gritaram "mito".

O ex-presidente se sentou ao lado do governador no palco e foi elogiado nos discursos. "O Brasil sente saudade de você, presidente. Tenho certeza que em 2026 vamos resgatar nosso país de novo. Volta presidente Bolsonaro", disse Guilherme Pial, secretário de Agricultura do Estado de São Paulo.

No palco, também estiveram presentes outros ex-ministros do governo Bolsonaro, como a senadora Teresa Cristina (Progressistas-MS) e o deputado federal Ricardo Salles (PL-SP). O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também esteve lá.

Agrishow começou nesta segunda

A Agrishow, maior feira do setor agropecuário do país, foi aberta ao público nesta segunda, 29. Realizado em Ribeirão Preto, no interior de SP, o evento, espera receber 200 mil pessoas e movimentar R$ 13 bilhões em negócios.

No discurso, Tarcísio também anunciou um pacote de R$ 1,4 bilhão de reais em investimentos no setor agro, em áreas como apoio à inovação e ao empreendedorismo, suporte a projetos e investimentos em infraestrutura e sustentabilidade e acesso ao crédito.

A Agrishow teve uma cerimônia de abertura, fechada ao público, no domingo, 28, com a presença do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Tarcísio não participou, e esteve em uma carreta com Bolsonaro no mesmo dia.

Nesta segunda, 29, houve outra cerimônia, com Tarcísio, Bolsonaro e outras autoridades, incluindo o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira.

No ano passado, o ministro da Agricultura disse ter sido desconvidado do evento de abertura da Agrishow, porque Bolsonaro estaria presente. Os organizadores disseram que apenas deram um alerta a ele, para evitar constrangimentos.