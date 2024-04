Agrishow 2024 deve movimentar R$ 621 milhões e atrair 200 mil visitantes, revela estudo

A Agrishow, considerada a maior feira agrícola do Brasil, terá a sua 29ª edição entre os dias 29 de abril a 3 de maio na cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Segundo estudo divulgado pelo Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), ligado à Secretaria de Turismo e Viagens do estado de São Paulo, a edição deve ser uma das maiores da história e movimentar milhões na economia em toda a região.

O relatório aponta que cerca de 200 mil visitantes devem participar da feira, 50 mil a mais que no ano passado. Estima-se ainda que os produtores e empresas que vão estar na Agrishow devem movimentar R$ 621 milhões em meios de hospedagem, restaurantes e demais segmentos ligados ao turismo na região.

De acordo com pesquisa do CIET em 2023, a maior parte dos visitantes não moram Ribeirão Preto, cerca de 88,75%. Uma parcela do público da feira aproveita as atrações da cidade e região, como gastronomia (45,34%), bares e vida noturna (18,63%). Os visitantes permanecem os dois dias na feira e se hospeda também em cidades próximas, movimentando a economia de toda a região.

As cidades vizinhas de Brodowsky e Mocaca, com grande apelo turístico também se favorecem da realização da feira agrícola em Ribeirão. Ao todo, o estado de São Paulo tem mais de 1.200 propriedades rurais cadastradas e 10 rotas gastronômicas consolidadas.