TSE retoma nesta terça-feira julgamento que pode cassar mandato de Sergio Moro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) irá retomar nesta terça-feira, 21, o julgamento do recurso que pede a cassação do mandato de Sergio Moro (União-PR). A sessão está marcada para às 19h e pode chegar ao fim ainda hoje.

A Corte Eleitoral seguirá analisando os recursos apresentados pela Federação Brasil da Esperança (PT, PV e PC do B) e pelo PL, que acusam o senador de abuso de poder econômico nas eleições de 2022, indo contra a decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), que absolveu o ex-juiz da Lava Jato dos supostos crimes.

Os recursos apresentados pelos partidos começaram a ser julgados na última quinta-feira, 16, mas a sessão foi suspensa após a leitura do parecer do relator, ministro Floriano de Azevedo Marques.