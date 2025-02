Suspeito morre em tiroteio com a PM na avenida Nove de Julho, em São Paulo

Um suspeito morreu durante um tiroteio com a Polícia Militar na noite desta terça-feira, 11, na avenida Nove de Julho, próximo ao cruzamento com a Alameda Lorena, nos Jardins, região nobre de São Paulo. A via, que liga a Zona Sul ao Centro da capital, segue totalmente interditada no sentido Centro.

A ocorrência teve início após um chamado sobre furto a residência, que levou os policiais a localizar suspeitos em um carro, um Ônix cinza, nas proximidades das avenidas Nove de Julho e Estados Unidos.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) afirmou que, durante a abordagem, o condutor do veículo tentou atropelar a equipe, levando à intervenção dos policiais. "Segundo informações preliminares, durante a abordagem, o condutor do carro tentou atropelar a equipe, que interveio. O Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foi acionado", disse o órgão.

Paramédicos foram chamados e seguem no local, mas não há detalhes sobre o atendimento. O caso será investigado pelo DHPP, que deve ouvir os policiais envolvidos e analisar as circunstâncias do tiroteio. Mais informações serão divulgadas após o registro da ocorrência.

Avenida segue bloqueada

A avenida Nove de Julho, uma das principais ligações entre a Zona Sul e o Centro da cidade, permanece interditada no sentido Centro. Motoristas devem buscar rotas alternativas para evitar congestionamentos na região.