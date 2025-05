STF julga nesta semana regras sobre sequestro internacional de crianças e repatriação

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para a próxima quarta-feira uma ação que questiona a aplicação no Brasil das regras da Convenção da Haia sobre sequestro internacional de crianças. O tratado é fruto de uma negociação entre diversos países e tem por finalidade facilitar o retorno de crianças retiradas ilegalmente de seu país de origem.

O texto da convenção foi aprovado em outubro de 1980 e incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro 20 anos depois. O tratado estabelece procedimentos para assegurar o retorno imediato de crianças e adolescentes menores de 16 anos transferidos ilicitamente para um dos países que assinam o documento ou retidos neles de forma indevida.

Entre as situações mais comuns reguladas pelo tratado estão os casos em que um dos pais ou parentes próximos, desrespeitando o direito de guarda, leva a criança para outro país, afastando-a arbitrariamente do convívio familiar. Normalmente essas situações envolvem relações conflituosas entre os pais ou seus familiares na disputa pela custódia da criança.

O União Brasil entrou com uma ação no STF, porém, alegando que algumas medidas previstas na norma, como o retorno imediato da criança, devem respeitar as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.