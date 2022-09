STF forma maioria para manter suspensão do piso da enfermagem

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, nesta quinta-feira, 15, para manter a suspensão do piso salarial da enfermagem. Até agora, cinco ministros concordaram com a decisão do relator, ministro Luís Roberto Barroso, que, em 4 de setembro, suspendeu os efeitos da lei que fixa o salário mínimo da categoria, até que fique claro o impacto financeiro da medida para estados e municípios e para hospitais.

Além de Barroso, votaram a favor da suspensão do piso os ministros Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ficaram contra a decisão os ministros André Mendonça, Nunes Marques e Edson Fachin.

O ministro Luiz Fux e a presidente do STF, Rosa Weber, ainda não se manifestaram. Os votos são inseridos no plenário virtual da Corte. O julgamento termina na sexta-feira, 16. Até lá, os ministros podem alterar os votos ou pedir vistas -- ou seja, mais tempo para analisar o assunto.

A lei que estabelece os valores mínimos que devem ser pagos a profissionais de enfermagem em todo o país, sancionada em agosto, foi suspensa por decisão liminar de Barroso. A Corte avalia se os pisos previstos são viáveis e não prejudicam a prestação de serviços de saúde.

O texto determina que nenhum enfermeiro poderá receber menos do que R$ 4.750 por mês, seja celetista ou servidor público da União, de estados, do Distrito Federal ou de municípios. Para técnicos de enfermagem, o piso é de R$ 3.325 e, para auxiliares de enfermagem e parteiras, de R$ 2.375.

A lei foi contestada por entidades que representam hospitais e clínicas privadas, que argumentam que o resultado do aumento dos custos será demissão de enfermeiros e piora na prestação dos serviços de saúde. O setor também alega que o impacto financeiro, para os estados e municípios, não está claro no texto.

Com base nesses principais argumentos, a Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos e Serviços (CNSaúde) entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo, assim que a lei foi sancionada, pedindo a suspensão do piso salarial da categoria.

Depois de avaliar o pedido, Barroso concedeu a liminar, em 4 de setembro, antes mesmo que a nova lei tivesse algum efeito prático, já que os primeiros pagamentos após a sanção seriam feitos naquela semana. O ministro decidiu que, até que as questões levantadas pela entidade sejam esclarecidas, o piso não deverá ser aplicado.

Barroso deu um prazo de 60 dias para que a União e outros entes deixem claro três principais pontos:

Qual é o impacto financeiro da lei para estados e municípios;

Se há riscos para a empregabilidade no setor, diante das “alegações plausíveis de demissões em massa”;