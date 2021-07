SP em alerta: frio chega a 4ºC e bate recorde; Sul tem neve (veja vídeo)

A massa de ar polar que chegou ao Sudeste derrubou as temperaturas em São Paulo para um nível histórico: nesta madrugada, o frio foi o maior dos últimos 27 anos, segundo o Climatempo, com os termômetros marcando 4 graus Celsius. A previsão para os próximos dias é de frio contínuo de madrugada e nas primeiras horas do dia, com mínimas ao redor de 6 graus Celsius. No interior do estado, não está afastada a possibilidade de geadas.

As baixas temperaturas em São Paulo colocaram a Defesa Civil em alerta, especialmente em função de moradores de rua e pessoas sem condição de providenciarem um aquecimento extra, com cobertores e roupas de frio.

A previsão é que o frio continue no final de semana, embora as temperaturas máximas possam estar um pouco mais elevadas, ao redor dos 17 ou 18 graus Celsius. Desde quarta, 28, os termômetros têm marcado no máximo 13 graus Celsius.

TEMPO | Neve no pórtico de entrada de Gramado, um dos cartões postais da cidade, na noite de ontem. Vídeo de @aop2007. pic.twitter.com/oZwoh1sFpr — MetSul.com (@metsul) July 30, 2021

No Sul, nevou pelo menos em 20 cidades, como Gramado (RS), Novo Hamburgo (RS), Lages (SC) e Urupema (SC). Os moradores foram às ruas para registrar o fenômeno. Em diversos locais, a neve atingiu mais de dois centímetros. A temporada de neve, no entanto, pode estar se encerrando. Nos próximos dias, com o ar mais seco e temperaturas ligeiramente em elevação.