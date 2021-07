SP vai informar qual vacina está disponível para 2ª dose em cada posto

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, anunciou em entrevista coletiva nesta segunda-feira, 26, que o site "De Olho na Vacina" deve divulgar as marcas dos imunizantes disponíveis na cidade apenas para quem vai tomar a 2º dose.

Sem data definida, a medida será adotada para que as pessoas não precisem ir até uma unidade de saúde onde não tenha doses do mesmo fabricante da primeira dose.

“Para evitar que a pessoa vá a um posto e não tenha a segunda dose daquele imunizante dela, ela vai num segundo posto e não tem também, ela poderá ver no aplicativo”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Edson Aparecido, acrescentando que as informações podem constar no site “ainda nesta semana”.

A identificação das marcas de imunizantes será feita somente com segundas doses, reforçou Aparecido, como forma de evitar que algumas pessoas escolham as marcas com as quais serão vacinadas.

A Secretaria Municipal da Saúde estimava que 218 mil pessoas estão com a segunda dose atrasadas. “Vamos fazer uma campanha para que essas 218 mil pessoas se vacinem. Mas isso não impedirá que as procuremos, ligando”, disse Nunes.

Vacinação 28 anos

Nunes confirmou o adiamento da vacinação das pessoas com 28 anos, que estava programada para acontecer nas próximas quinta e sexta-feira. A vacinação para quem tem 29 anos continua confirmada para terça e quarta-feira.

Segundo o Prefeito, houve um erro de entendimento da própria prefeitura em relação à disponibilidade de doses para essa faixa etária. Ainda assim, Nunes afirmou que está trabalhando, em parceria com o Governo do Estado, para reverter esse cancelamento. Até o momento, pessoas de 28 anos não serão vacinada nesta semana.