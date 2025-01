Sidônio diz que mudará comunicação de Lula nas redes e prega estética 'simples' e 'sujinha'

O ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, afirmou nesta quinta-feira, 24, que irá mudar a forma como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se comunica nas redes sociais. Em uma plenária para deputados e militantes petistas, o publicitário apresentou diretrizes para conduta no ambiente digital. Ele pregou uma estética mais "simples", "sujinha" e "soltinha" de conteúdo.

“Vamos mudar o formato de como o presidente se comunica nas redes. Ele tem um estilo, fala com facilidade e está com muita disposição de fazer diferente, querendo explicar, falar e fazer. Ele quer divulgar as ações, quer mostrar o que ele faz”, afirmou Sidônio durante a plenária, que foi acompanhada por cerca de 3,2 mil pessoas de forma virtual.

O ministro também reforçou a importância da participação da militância no ambiente digital. “Para vocês, é importante engajar, curtir e compartilhar todas as mensagens do governo”, orientou.

Sidônio criticou os conteúdos "pasteurizados" e padronizados, defendendo que cada militante se comunique de forma autêntica com seus seguidores.

“Rede social gosta das coisas sujinhas, sujinhas no bom sentido, aquele negócio mais soltinho, mais simples. É isso que precisamos buscar: a beleza das pessoas mais simples do interior. Comunicação não são só palavras, são gestos, olhares, entonação, aumentar o tom de voz. Quem sabe fazer isso melhor do que ninguém é o povo”, destacou.

Estratégia para disputa nas redes sociais

Durante o encontro, o chefe da Secom afirmou que a esquerda deve focar em sua capacidade de disputar espaço digital. Sidônio apontou que redes sociais não são apenas canais de informação, mas de emoção e brincadeira.

“A direita se destaca porque fala sempre do mesmo assunto. Todos postam, os deputados estão lá, absolutamente todos, e crescem com isso. A gente não pode fazer isso? Claro que pode. E a gente pode fazer de forma interessante, que é com a verdade”, disse.

Concentração em pautas e combate à desinformação

Sidônio destacou que a comunicação do governo deve se concentrar em um assunto por dia e construir narrativas consistentes ao longo do tempo. Ele também pediu que os apoiadores evitem propagar fake news.

“Se tem algo do governo, uma boa notícia, tem que curtir, comentar, curtir os comentários, compartilhar nos stories, passar pelo zap para grupos de amigos e buscar discutir. Uma coisa que pediria a vocês: o que é fake news, não passem adiante, não tem sentido comentar fake news”, recomendou.

A plenária contou com a participação de lideranças do PT, como a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, o secretário Nacional de Comunicação, Jilmar Tatto, e o novo líder do PT na Câmara, Lindenberg Farias.