Senado vota novo Plano Nacional de Educação; homeschooling gera impasse

Repórter
Publicado em 25 de março de 2026 às 07h42.
O novo Plano Nacional de Educação deve ser votado nesta quarta-feira, 25, no Senado, em etapa que inclui análise na Comissão de Educação e, na sequência, no plenário.
Se aprovado sem mudanças, o texto segue para sanção presidencial.
A votação ocorre sob pressão de prazo — o plano anterior, criado em 2014, deveria ter sido renovado em 2024, mas foi prorrogado até o fim de 2025 após metas não cumpridas.
A oposição tenta incluir no projeto a liberação do ensino domiciliar. A senadora Damares Alves apresentou emendas que autorizam pais a escolher entre educação escolar e homeschooling, desde que haja acompanhamento e avaliação.
A proposta enfrenta resistência de parlamentares, como Tabata Amaral, e de especialistas, que avaliam que o PNE não é o instrumento adequado para tratar do tema.
Nos bastidores, a relatora Teresa Leitão articulou acordo para aprovar apenas emendas de redação, evitando alterações de mérito. Caso mudanças sejam incluídas, o texto precisará voltar à Câmara.
O plano estabelece metas para a educação brasileira pelos próximos dez anos e traz mudanças relevantes:
O plano atual previa 20 metas, mas apenas quatro foram parcialmente atingidas. O novo texto tenta corrigir falhas estruturais e ampliar o alcance de políticas educacionais.
A expectativa no Senado é evitar novas mudanças para garantir a aprovação ainda nesta semana e cumprir o cronograma antes do fim da prorrogação.