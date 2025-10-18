Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Moraes autoriza Bolsonaro a receber amigos em casa para festa de aniversário da filha

Ex-presidente vai realizar almoço neste sábado; entre convidados, está a senadora Damares Alves

Moraes atendeu parcialmente a um pedido da defesa de Bolsonaro

Moraes atendeu parcialmente a um pedido da defesa de Bolsonaro

Agência o Globo
Agência o Globo

Agência de notícias

Publicado em 18 de outubro de 2025 às 11h46.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ingresso de pessoas próximas a Jair Bolsonaro na casa do ex-presidente para a realização de um almoço de aniversário de 15 anos de Laura Bolsonaro, filha do ex-mandatário. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde agosto, em caráter preventivo, no âmbito da ação penal da trama golpista.

Moraes atendeu parcialmente a um pedido da defesa de Bolsonaro. Os advogados haviam solicitado que o maquiador Pablo Agustin, amigo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, pudesse se hospedar na residência entre os dias 17 e 19 de outubro, o que não foi atendido pelo ministro do STF. Agustin poderá ir à casa no mesmo horário dos demais visitantes, das 8h às 18h deste sábado.

Segundo a defesa, trata-se de um encontro de caráter estritamente pessoal e familiar, sem qualquer conotação política ou pública e "restrito ao círculo pessoal da família".

Estão autorizados a ir à casa de Bolsonaro neste sábado, das 8h às 18h, além do maquiador Pablo Agustin, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF); o pastor e assessor de Damares Márcio Roberto Trapiá de Oliveira; a madrinha da filha de Bolsonaro, Rosimary Cardoso Cordeiro; além dos membros do grupo de oração que frequenta a casa de Bolsonaro Aialla Rafaella Pedreira Oliveira; Lysa Evellyn Oliveira de Oliveira; Isa Emanuella Oliveira de Oliveira; Vânia Lúcia Ribeiro Rocha; e Rebeca Ribeiro Rocha.

Além desses participantes, Bolsonaro receberá menores de idade que são amigos da filha.

Na decisão, Moraes determinou que as visitas passem por uma vistoria, inclusive "nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência".

Acompanhe tudo sobre:Jair BolsonaroAlexandre de Moraes

Mais de Brasil

Acidente de ônibus em Pernambuco deixa ao menos 15 mortos; entenda

Propaganda cruzada e voos diretos: as táticas do Brasil para bater recorde de turistas

Petrobras assina contrato com estatal da Índia para fornecer até 6 milhões de barris de petróleo

FMI estima que tarifaço de Trump deve ter efeito pequeno sobre o Brasil

Mais na Exame

Mundo

Trump pede que Zelensky chegue a acordo com a Rússia para encerrar conflito

Future of Money

A revolução silenciosa do dinheiro: stablecoins e a tokenização

Pop

Quem matou Odete Roitman? Último episódio de 'Vale Tudo' movimenta as redes

Negócios

Rec'n'Play reúne 90 mil pessoas no Recife. “Não se faz inovação sem povo", diz CEO