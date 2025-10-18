Moraes autoriza Bolsonaro a receber amigos em casa para festa de aniversário da filha

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou o ingresso de pessoas próximas a Jair Bolsonaro na casa do ex-presidente para a realização de um almoço de aniversário de 15 anos de Laura Bolsonaro, filha do ex-mandatário. O ex-presidente cumpre prisão domiciliar desde agosto, em caráter preventivo, no âmbito da ação penal da trama golpista.

Moraes atendeu parcialmente a um pedido da defesa de Bolsonaro. Os advogados haviam solicitado que o maquiador Pablo Agustin, amigo da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, pudesse se hospedar na residência entre os dias 17 e 19 de outubro, o que não foi atendido pelo ministro do STF. Agustin poderá ir à casa no mesmo horário dos demais visitantes, das 8h às 18h deste sábado.

Segundo a defesa, trata-se de um encontro de caráter estritamente pessoal e familiar, sem qualquer conotação política ou pública e "restrito ao círculo pessoal da família".

Estão autorizados a ir à casa de Bolsonaro neste sábado, das 8h às 18h, além do maquiador Pablo Agustin, a senadora Damares Alves (Republicanos-DF); o pastor e assessor de Damares Márcio Roberto Trapiá de Oliveira; a madrinha da filha de Bolsonaro, Rosimary Cardoso Cordeiro; além dos membros do grupo de oração que frequenta a casa de Bolsonaro Aialla Rafaella Pedreira Oliveira; Lysa Evellyn Oliveira de Oliveira; Isa Emanuella Oliveira de Oliveira; Vânia Lúcia Ribeiro Rocha; e Rebeca Ribeiro Rocha.

Além desses participantes, Bolsonaro receberá menores de idade que são amigos da filha.

Na decisão, Moraes determinou que as visitas passem por uma vistoria, inclusive "nos habitáculos e porta-malas de todos os veículos que saírem da residência".