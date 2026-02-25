Vale-educação ilimitado: Bradesco passa a oferecer benefício inédito a colaboradores

Incentivo à educação: em fase piloto, o primeiro vale-educação ilimitado do Brasildeve alcançar aproximadamente 5 mil funcionários de diferentes áreas (Glenn Carstens-Peters/Unsplash)
Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 09h57.
Um estudo publicado em 2024, na revista Administrative Sciences, aponta que organizações capazes de inovar de forma recorrente apostam em redes colaborativas e parcerias estratégicas para sustentar esse movimento.
É nesse contexto que a Unico Skill e o Bradesco se inserem. Reconhecido por iniciativas como a Fundação Bradesco, que atende cerca de 42 mil crianças e jovens no país, e pela universidade corporativa Unibrad, o banco testa agora um novo modelo de benefício educacional: o primeiro vale-educação ilimitado do Brasil.
Em fase piloto, a iniciativa deve alcançar aproximadamente 5 mil funcionários de diferentes áreas. Por meio da plataforma da Unico Skill, os colaboradores terão acesso a cerca de 26 mil opções de cursos — entre graduações, pós-graduações, cursos livres, idiomas e mentorias — oferecidos por mais de cem instituições nacionais e internacionais.
Entre elas estão FGV, USP, Insper, Mackenzie, Estácio, Cambridge, Columbia, Fundação Dom Cabral, Coursera e CNA. A plataforma utiliza inteligência artificial para recomendar trilhas personalizadas de aprendizado, combinando escala com direcionamento individual.
“A evolução cultural em uma organização da nossa escala exige consistência e ferramentas que impulsionem adaptabilidade. Esse piloto busca democratizar o acesso ao conhecimento de ponta, permitindo que o colaborador seja o arquiteto de sua carreira — um habilitador direto de produtividade, performance e engajamento”, afirma Soraya Bahde, diretora de Cultura e Talentos do Bradesco.
Autonomia e personalização como estratégia
O modelo parte da premissa de que o aprendizado é mais eficaz quando alinhado aos objetivos individuais. A plataforma analisa o momento de carreira e as metas do profissional para sugerir caminhos formativos. Além disso, cada participante conta com o apoio de um consultor de carreira da Unico Skill.
“Com a nossa tecnologia, democratizamos o acesso à educação de qualidade, permitindo que cada pessoa seja protagonista de sua própria jornada de crescimento. Essa parceria com o Bradesco é um marco para escalar esse impacto”, diz Joca Oliveira, CEO da Unico Skill.
A liberdade vai além da qualificação técnica. O colaborador pode buscar formação para uma transição de área, preparação para cargos de liderança ou até mesmo para projetos pessoais. “A personalização combina com a necessidade de uma empresa com tanta capilaridade nacional e colaboradores diversos como o Bradesco”, destaca Gislaine Lima, superintendente de Capital Humano do banco.
O benefício funciona em modelo semelhante ao de um plano de saúde corporativo: a empresa paga um valor fixo mensal por colaborador, que passa a ter acesso ilimitado à plataforma. Segundo a Unico Skill, o retorno sobre o investimento pode chegar a quatro vezes o valor aplicado, considerando o volume de educação consumido pelos funcionários.
“A Unico Skill é o parceiro ideal para implantação e ampliação de projetos de desenvolvimento educacional em empresas de qualquer porte. Nossa missão é democratizar a educação no ambiente corporativo, tornando-a acessível, mensurável e segura”, afirma Joca Oliveira. “Assim como o plano de saúde transformou o cuidado com a saúde no Brasil, o vale-educação pode transformar o aprendizado em um direito do trabalhador.”
Ao apostar em um modelo escalável e personalizado, Bradesco e Unico Skill sinalizam uma mudança estrutural na forma como as empresas encaram o desenvolvimento profissional: menos como benefício pontual e mais como estratégia permanente de competitividade.