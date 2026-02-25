Vale-educação ilimitado: Bradesco passa a oferecer benefício inédito a colaboradores

Um estudo publicado em 2024, na revista Administrative Sciences, aponta que organizações capazes de inovar de forma recorrente apostam em redes colaborativas e parcerias estratégicas para sustentar esse movimento.

É nesse contexto que a Unico Skill e o Bradesco se inserem. Reconhecido por iniciativas como a Fundação Bradesco, que atende cerca de 42 mil crianças e jovens no país, e pela universidade corporativa Unibrad, o banco testa agora um novo modelo de benefício educacional: o primeiro vale-educação ilimitado do Brasil.

Plataforma conecta colaboradores a instituições globais

Em fase piloto, a iniciativa deve alcançar aproximadamente 5 mil funcionários de diferentes áreas. Por meio da plataforma da Unico Skill, os colaboradores terão acesso a cerca de 26 mil opções de cursos — entre graduações, pós-graduações, cursos livres, idiomas e mentorias — oferecidos por mais de cem instituições nacionais e internacionais.

Entre elas estão FGV, USP, Insper, Mackenzie, Estácio, Cambridge, Columbia, Fundação Dom Cabral, Coursera e CNA. A plataforma utiliza inteligência artificial para recomendar trilhas personalizadas de aprendizado, combinando escala com direcionamento individual.

“A evolução cultural em uma organização da nossa escala exige consistência e ferramentas que impulsionem adaptabilidade. Esse piloto busca democratizar o acesso ao conhecimento de ponta, permitindo que o colaborador seja o arquiteto de sua carreira — um habilitador direto de produtividade, performance e engajamento”, afirma Soraya Bahde, diretora de Cultura e Talentos do Bradesco.

Autonomia e personalização como estratégia

O modelo parte da premissa de que o aprendizado é mais eficaz quando alinhado aos objetivos individuais. A plataforma analisa o momento de carreira e as metas do profissional para sugerir caminhos formativos. Além disso, cada participante conta com o apoio de um consultor de carreira da Unico Skill.

“Com a nossa tecnologia, democratizamos o acesso à educação de qualidade, permitindo que cada pessoa seja protagonista de sua própria jornada de crescimento. Essa parceria com o Bradesco é um marco para escalar esse impacto”, diz Joca Oliveira, CEO da Unico Skill.

A liberdade vai além da qualificação técnica. O colaborador pode buscar formação para uma transição de área, preparação para cargos de liderança ou até mesmo para projetos pessoais. “A personalização combina com a necessidade de uma empresa com tanta capilaridade nacional e colaboradores diversos como o Bradesco”, destaca Gislaine Lima, superintendente de Capital Humano do banco.

Incentivo à educação

O benefício funciona em modelo semelhante ao de um plano de saúde corporativo: a empresa paga um valor fixo mensal por colaborador, que passa a ter acesso ilimitado à plataforma. Segundo a Unico Skill, o retorno sobre o investimento pode chegar a quatro vezes o valor aplicado, considerando o volume de educação consumido pelos funcionários.

“A Unico Skill é o parceiro ideal para implantação e ampliação de projetos de desenvolvimento educacional em empresas de qualquer porte. Nossa missão é democratizar a educação no ambiente corporativo, tornando-a acessível, mensurável e segura”, afirma Joca Oliveira. “Assim como o plano de saúde transformou o cuidado com a saúde no Brasil, o vale-educação pode transformar o aprendizado em um direito do trabalhador.”

Ao apostar em um modelo escalável e personalizado, Bradesco e Unico Skill sinalizam uma mudança estrutural na forma como as empresas encaram o desenvolvimento profissional: menos como benefício pontual e mais como estratégia permanente de competitividade.