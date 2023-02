Senado cria comissão externa para acompanhar crise dos Yanomamis

O Senado aprovou nesta quarta-feira a criação de uma comissão externa para acompanhar e fiscalizar a crise humanitária dos Yanomamis. O grupo será composto por parlamentares de Roraima, onde fica a reserva dos indígenas.

O acordo para a criação da comissão externa foi selado na terça-feira, quando o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), se reuniu com o governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), e com os três senadores do estado.

O grupo será composto pelos senadores roraimenses Mecias de Jesus (Republicanos-RR), Chico Rodrigues (PSB) e Hiran Gonçalves (PP). Os deputados federais Duda Ramos (MDB), Zé Haroldo (PSD) e Albuquerque (Republicanos) também auxiliarão. Outros dois membros também ainda serão escolhidos pelo Senado.

A crise dos ianomâmis ganhou notoriedade em janeiro e acontece por uma combinação na crise de gestão de saúde com a prática do garimpo ilegal.