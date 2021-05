Sem vacinas, prefeitura do Rio adia aplicação da segunda dose da Coronavac

A Prefeitura do Rio de Janeiro adiou por dez dias a aplicação da segunda dose da Coronavac no município. O motivo, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, é a falta de vacinas, com o atraso da entrega de novas remessas.

A cidade manteve a vacinação até o momento com a reserva técnica, mas o estoque se esgotou, informou a secretaria. O cronograma do Ministério da Saúde não prevê reposição da Coronavac em quantidade suficiente antes do prazo de dez dias.

A vacinação com a Coronavac ficará mantida apenas para acamados e idosos acima de 70 anos que tomaram a primeira dose no município do Rio de Janeiro. "A vacinação de primeira e segunda doses com a vacina AstraZeneca se dará conforme calendário vacinal divulgado pela SMS Rio", informou a secretaria, em nota.

A situação não acontece apenas no Rio de Janeiro. Pelo menos 870 municípios, de 22 estados, ficaram sem estoque para aplicar a segunda dose no prazo previsto pelo fabricante, de acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional de Municípios (CNM). Outras 675 cidades precisaram deixar de aplicar a primeira dose em grupos prioritários.