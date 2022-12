Segurança reforçada, shows e food trucks: veja os preparativos para a posse de Lula

A Esplanada dos Ministérios, em Brasília, já começou a ser preparada para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em 1º de janeiro. Os palcos do festival de música estão sendo montados, o acesso ao Congresso Nacional foi limitado e as autoridades policiais informaram o plano de segurança para receber os eleitores.

O Festival do Futuro, festa em comemoração à chegada do petista para um terceiro mandato como presidente da República, começa às 10h. O evento tem sido organizado pela futura primeira-dama, Janja Lula da Silva, e contará com apresentações de mais de 40 artistas que apoiaram Lula durante a campanha.

Os shows devem se estender até a madrugada do dia 2 de janeiro. Também haverá uma feira gastronômica montada no gramado central da Esplanada, com cadeiras e mesas para 6 mil pessoas, 40 stands de alimentação e 15 de bebidas, além de dez food trucks. O horário limite para acessar a praça será 12h30.

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) elaborou um protocolo de operações para garantir a segurança das milhares de pessoas que devem passar pela Esplanada ao longo do dia, para as apresentações ou para ver a entrega da faixa presidencial no Palácio do Planalto.

Toda a estrutura montada fica na Esplanada dos Ministérios e o acesso é gratuito. Mas para entrar no perímetro demarcado é preciso passar por barreiras de segurança. A Polícia Militar do DF fará revistas pessoais em todos que chegarem ao local e controlará a entrada à Praça dos Três Poderes, para que o público não ultrapasse 30 mil pessoas.

As principais vias da Esplanada serão bloqueadas e toda a região central de Brasília terá policiamento reforçado pela PMDF. Além disso, a Polícia Civil colocará tropas de choque, cavalaria e operações aéreas à disposição, e os prédios públicos, como ministérios, terão segurança própria.

Também haverá reforço policial em regiões com muita circulação de pessoas, como as estações do metrô, a rodoviária do Plano Piloto e o Aeroporto Internacional de Brasília. A Força Nacional apoiará a Polícia Rodoviária Federal (PRF) nas atividades de escoltas da Operação Posse Presidencial 2023.

Cerimônia de posse

A cerimônia de posse é divida em duas partes. Uma, que é a assinatura do termo de posse, ocorre no Congresso Nacional, e a outra é realizada no Palácio do Planalto. A primeira etapa está prevista para começar às 13h45 quando os chefes de Estado e de governo começam a chegar no Senado Federal. Lula e o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin passam primeiro na Catedral Metropolitana de Brasília antes de seguirem para o Congresso.

A sessão solene de posse presidencial tem início às 15 horas. Então é feita a leitura do termo de posse do presidente, do vice e a assinatura. Lula fará um discurso, que será seguido do presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Às 16h20, Lula, então novo presidente do Brasil, segue para o Palácio do Planalto.

Confira a lista de shows e horários

10h - Cortejo de Manifestações Populares

11h - (Palco Elza Soares) – Espetáculo Brasília de Todos os Ritmos;

12h30 - (Palco Gal Costa) – Kleber Lucas e convidados;

15h50 - (Palco Gal) – Juliano Maderada e banda;

18h30 - (Palco Elza) – “Futuro Ancestral” com Ellen Oléria, Fioti, Gog, Rael e convidados;

19h40 - (Palco Gal) – “Outra Vez Cantar” com Chico César e Geraldo Azevedo, Fernanda Takai, Flor Gil, Johnny Hooker, Paulo Miklos, Tulipa Ruiz e convidados;

20h55 - (Palco Elza) – “Amanhã Vai Ser Outro Dia” com Aline Calixto, Fernanda Abreu, Jards Macalé, Maria Rita, Martinho Da Vila, Paula Lima, Leoni, Renegado, Teresa Cristina, Romero Ferro, Zélia Duncan e convidados;

22h50 - (Palco Gal) – Baianasystem convida: Margareth Menezes;

00h10 - (Palco Elza) – Gaby Amarantos, Aíla, Kâe Guajajara e Jaloo;

01h10 - (Palco Gal) – Duda Beat Convida: Almerio, Doralyce, Luedji Luna e Zé Ibarra;

02h10 - (Palco Gal) – Pabllo Vittar Convida: Lukinhas e Urias;

03h10 - (Palco Elza) – Valesca Popozuda Convida: Mc Marks e convidados.

Programação da cerimônia de posse