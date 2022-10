Segurança de Zambelli é liberado após fiança; armas foram apreendidas

O segurança da deputada federal Carla Zambelli, preso em flagrante no início desta madrugada, foi liberado após o pagamento de fiança, informou a Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo, em nota.

Ainda de acordo com o texto, as armas do segurança, identificado como um policial militar de 46 anos, e da deputada foram apreendidas para perícia.

Foram solicitados exames periciais ao IC e IML. A Polícia Civil apura todas as circunstâncias dos fatos", diz a nota.

A SSP afirma que Zambelli possui porte de arma e apresentou documentação na 78º Departamento Policial, no bairro do Jardins, na capital paulista.

"Com relação à resolução 23.669/2021, que nos artigos 154 e 154-A proíbe o transporte de arma de fogo a 100 metros da seção eleitoral nas 48 horas que antecedem o pleito, não havia nenhuma seção eleitoral próxima ao local", pontua.

Entenda o caso

O segurança de Zambelli havia sido preso em flagrante nesta madrugada por disparo de arma de fogo, após confusão entre a parlamentar e o jornalista Luan Araújo, no bairro de Jardins, em São Paulo. A deputada apontou uma arma de fogo contra ele.

Zambelli afirma ter agido em legítima defesa após ter sido agredida por "um homem negro" e "militante de Lula".

Vídeos, que viralizaram na internet, mostram a parlamentar, um segurança e seus assessores correndo atrás do jornalista Luan Araújo após uma discussão política entre os dois. No momento da confusão, é possível ver o homem xingando a parlamentar. Ela tenta correr, cai sozinha e depois segue Luan Araújo. O homem grita por socorro enquanto corre, um barulho de tiro é ouvido e alguém pede que a polícia seja chamada. Ao entrar em um bar onde Luan Araújo tentou se refugiar, Carla Zambelli manda que o jornalista deite de no chão. Ele diz que ela quer matá-lo e senta em uma cadeira.

Após o incidente, Luan Araújo registrou queixa em uma delegacia em São Paulo contra a parlamentar por ameaça e racismo. Depois de prestar depoimento, o homem pediu proteção e disse que está assustado.

Carla Zambelli também registrou boletim de ocorrência. Zambelli, que foi reeleita com a segunda maior votação de São Paulo, com 946.244 votos, chegou à delegacia no começo da noite de sábado, 29.

Leia também: Segurança de Carla Zambelli é preso por disparo de arma de fogo