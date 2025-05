São Paulo tem temperaturas amenas e céu nublado nesta terça-feira, 13

Nesta terça-feira, 13, São Paulo terá um dia marcado por temperaturas amenas e céu nublado, alternando entre períodos de sol e momentos de nebulosidade. A temperatura mínima será de 14°C, enquanto a máxima deve alcançar 22°C, proporcionando um clima relativamente fresco em comparação com os dias anteriores.

O clima será influenciado por uma massa de ar frio que avança sobre o Sudeste, mantendo o ar seco e frio, especialmente nas primeiras horas do dia. À tarde, o aquecimento será leve, e a temperatura voltará a cair à noite. Esta condição climática deve se manter até, pelo menos, quinta-feira, com possibilidade de nevoeiros e chuva fraca, principalmente nas áreas serranas e no litoral paulista.

Chuvas e ventos

A previsão para a capital paulista é de baixa chance de chuvas, com uma probabilidade de precipitação de apenas 20%. Pode ocorrer chuva fraca e isolada em alguns momentos do dia, mas sem grandes volumes. Os ventos soprarão com uma velocidade moderada de cerca de 14 km/h, o que contribuirá para a sensação de frescor ao longo do dia.

Detalhes da previsão para São Paulo

O sol nascerá às 06h10 e se porá às 18h14, proporcionando boa iluminação natural durante o dia. A umidade do ar deverá permanecer estável, o que ajudará no conforto térmico. Durante o dia, a condição mais frequente será de céu nublado a parcialmente nublado, com baixa chance de chuva e temperaturas amenas.

Em resumo, São Paulo terá um dia com céu nublado, temperaturas amenas e pouca chance de chuva, com o frio persistindo especialmente nas manhãs e noites. A recomendação é de atenção para possíveis mudanças rápidas no tempo devido à instabilidade que ainda pode ocorrer no Sudeste ao longo da semana.

Resumo da previsão para São Paulo

Temperatura mínima: 14°C

14°C Temperatura máxima: 22°C

22°C Condições do céu: Muitas nuvens, com períodos de sol e nebulosidade

Muitas nuvens, com períodos de sol e nebulosidade Probabilidade de chuva: 20%, com possibilidade de chuva fraca isolada

20%, com possibilidade de chuva fraca isolada Velocidade do vento: 14 km/h

14 km/h Nascer do sol: 06h10

06h10 Pôr do sol: 18h14

Esta previsão é baseada em dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Climatempo e outras fontes confiáveis.