São Paulo registra alta de homicídios e de estupros no primeiro trimestre

Dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública (SSP) na quarta-feira (30) mostram um aumento no número de crimes violentos contra a vida na cidade de São Paulo no primeiro trimestre de 2025 em comparação com o mesmo período do ano passado.

Foram registrados 130 casos de homicídio doloso entre janeiro e março deste ano ante 117 no mesmo período de 2024, alta de 11,1%. O número de vítimas foi de 122 para 132. Houve ainda crescimento no número de tentativas de homicídio, que passaram de 155 para 201 (+29,7%).

Em relação aos estupros, foi registrado um aumento de 15,4%, com um salto de 706 para 815 casos. Desses, foram 580 (eram 523) foram contra "vulneráveis", enquanto os apontados como "gerais" subiram de 183 para 235 (28,4%).

Também foi anotada uma elevação no número de furtos, que passou de 59.104 para 61.829, alta de 4,61%. Sobre os latrocínios (roubo seguido de morte) houve uma diminuição, com 13 casos neste primeiro trimestre ante 17 de 2024.

Já os roubos apresentaram queda no primeiro trimestre de 2025. O número de registros foi de 30.881 para 26.758 ocorrências (-13,4%). A maior queda deu-se no roubo de cargas: 24,3%, com 460 ocorrências antes 608.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública afirma que mantém “investimentos contínuos em políticas públicas para a redução da criminalidade no Estado, com ações que já apresentam resultados positivos, principalmente nos crimes contra a vida”.