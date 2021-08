Rodrigo Maia vai pedir licença da Câmara por cargo em governo de Doria

O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (sem partido-RJ), vai se licenciar das atividades do mandato de deputado federal para assumir o cargo de Secretário de Projetos e Ações Estratégicas do estado de São Paulo.

Maia aguarda a formalização da nomeação para comunicar à Câmara o pedido de afastamento, de acordo com a assessoria do parlamentar. Em seu sexto mandato como deputado federal pelo Rio de Janeiro, Maia será responsável por projetos de desestatização, como parcerias público-privadas e as concessões em andamento do Governo de São Paulo. O governador João Doria (PSDB) deu posse ao ainda deputado federal na manhã desta sexta-feira, 20.

“O Rodrigo, como secretário de Projetos e Ações Estratégicas, terá como prioridade a expansão e a aceleração dos programas de privatização, concessões e desestatizações no estado de São Paulo. Um tema que ele conhece muito bem e que debateu ao longo do período em que presidiu a Câmara Federal. E com o conhecimento que tem e as boas relações que construiu com o setor privado, certamente vai proporcionar uma velocidade ainda maior ao estado que mais desestatiza a sua economia no Brasil neste momento”, disse Doria.

Maia foi expulso do DEM em junho após fortes críticas ao presidente nacional da legenda, ACM Neto. Especula-se que uma das possibilidades do deputado é se filiar ao PSD de Gilberto Kassab.

“Para mim é uma honra poder estar aqui ajudando e aprendendo, porque de fato São Paulo é o estado mais forte da nossa federação. É uma honra e um orgulho”, disse Maia. “Quero trazer para São Paulo a minha experiência do diálogo e discutir, com os quadros do governo de São Paulo, que têm muita qualidade, e com toda sociedade, para que a gente possa colaborar com o estado.”

