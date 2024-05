Enchentes no RS: rodovias atingidas pelas chuvas têm prejuízo aproximado a R$ 3 bi, avalia governo

A Secretaria de Logística e Transportes (Selt) do Rio Grande do Sul (RS) havia contabilizado até quarta-feira, 22, 68 trechos bloqueados total ou parcialmente em 41 rodoviais estaduais, pontes e balsas. Somando aos trechos rodoviários federais afetados pelas enchentes, esse número sobe para 73 pontos.

Por enquanto, o governo estadual avalia um prejuízo de aproximadamente R$ 3 bilhões em rodovias e pontes estaduais danificadas pelas chuvas. Nesse sentido, aém do gasto com as recontruções necessárias, há o prejuízo referente a produção que não consegue ser escoada, especiamente na região leste do RS, que concentra o polo industrial do estado. Entre as regiões portuarias, a dificuldade é o acesso ao Porto de Rio Grande, que faz a ligação entre a Lagoa dos Patos e o oceano.