Rio terá 15 mil casos de covid-19 em 6 dias, diz projeção da prefeitura

A cidade do Rio de Janeiro pode superar os 15 mil casos confirmados de infecção pelo coronavírus até 19 de maio, segundo dados do painel da Secretaria municipal de Saúde desta terça-feira. Se confirmado, o número de 15.007 pacientes registrados da covid-19 representa um aumento de 39% em uma semana. Nesta terça-feira, de acordo com os dados da prefeitura, o Rio chegou a 10.816 casos e 1.279 pessoas mortas pela doença.

A curva de previsão dos casos é produzida, segundo informa o painel, pelo professor Heudson Mirandola, do Instituto de Matemática da UFRJ. A projeção de novos casos confirmados é uma pesquisa em andamento e passa por uma nova análise a cada sete dias. A última revisão ocorreu em 5 de maio.

De acordo com os dados desta terça-feira divulgados pela prefeitura, 159 dos 163 bairros da cidade já têm pelo menos um caso confirmado da Covid-19. Em 143 bairros, pelo menos um morador morreu devido à doença. Os bairros com maior núimero de doentes são Copacabana (431 casos), Barra da Tijuca (369) e Campo Grande (308). Já os óbitos ocorreram principalmente em Copacabana (79 vítimas), Campo Grande (70) e Bangu (62 mortos).