Rio deve manter uso obrigatório de máscaras em locais fechados

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, sinalizou que deve manter o uso obrigatório de máscara em locais fechados no Rio, contrariando as próprias previsões. No mês passado, Paes disse que desobrigaria a proteção facial em ambientes fechados, exceto transportes coletivos e hospitais, quando a população total da cidade chegasse a 75% de cobertura vacinal com o esquema de imunização completo, conforme orientação do Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC), junta de especialistas que assessora a Secretaria municipal de Saúde (SMS) na tomada de decisões sobre a pandemia.

Em live na noite desta terça-feira, o prefeito afirmou que a meta deve ser atingida no próximo sábado, mas, ao contrário do que recomendou o comitê, isso não deverá resultar em nova flexibilização do uso do item. O prefeito destacou ainda a queda nos indicadores da pandemia, classificou o atual cenário epidemiológico da cidade como "confortável" e disse que, entre segunda e terça-feira, o Rio não registrou nenhuma nova internação por Covid-19.

— A gente ainda tem restrições colocadas. A gente caminha para a liberação de várias restrições a partir de dados do comitê científico. Estamos caminhando para isso. Acredito que até o fim dessa semana, até sábado, a gente deva atingir a meta daquela terceira fase proposta pelo comitê, que é a fase em que se alcança 75% da população total imunizada com as duas doses. Aí você tem uma série de gatilhos previstos pelo comitê científico. Entre eles, o fim da obrigação da utilização de máscara em espaços fechados. Eu não sei ainda se vou acompanhar o comitê científico (nessa questão). Apesar de o comitê estar mandando, provavelmente a gente deve permanecer com a obrigatoriedade e a multa pela utilização de máscara em local fechado — disse Paes.

Ele afirmou também que as recomendações do comitê servem de parâmetro para a implementação de medidas contra a pandemia na cidade, que podem, contudo, ser mais restritivas caso as autoridades assim decidirem.

— O comitê, para mim, é o limite do que podemos liberar. Se tivermos que ser mais restritivos, vamos ser mais restritivos — pontuou.

Paes classificou ainda como “positiva” a atitude de muitos cariocas de não abandonar o uso de máscara em locais abertos, apesar da recente liberação.

— Tem uma coisa positiva. Eu por exemplo continuo no espaço público e, na maior parte do tempo, (também) no espaço fechado, no meu próprio gabinete, dependendo de com quantas pessoas estou, usando a máscara. Essa é uma escolha, ninguém está obrigado a tirar a máscara. E tem uma coisa fantástica, algumas pessoas brincaram, o carioca é demais: no dia em que a gente esperou a liberação no espaço público, parece que tinha mais gente ainda usando máscara. Eu vejo isso como uma coisa positiva, como uma boa notícia — disse.