Rio de Janeiro cancela carnaval de rua em 2022

A prefeitura do Rio de Janeiro divulgou nesta terça-feira, 4, que a cidade não terá carnaval de rua em 2022. Este é o segundo ano sem a tradicional folia no local, por causa da disseminação da covid-19 no país.

De acordo com informações enviadas pelo G1, o prefeito Eduardo Paes citou a cobrança de um patrocinador, que investiria quase 40 milhões de reais, e o aumento de casos gerado pela variante ômicron.

No dia 22 de dezembro, o Comitê Científico de Enfrentamento à Covid-19 (CEEC), grupo de especialistas que orienta a prefeitura do Rio sobre a pandemia, recomendou que, nas condições atuais, a capital não deveria estabelecer qualquer restrição ao carnaval.

Diante da atual situação — e do aumento de casos gerado pelas variantes do coronavírus — o prefeito afirma ter proposto ao patrocinador que organizasse eventos ao longo de fevereiro, de graça, com os três principais blocos, em três lugares da cidade onde pudesse haver controle. Ao G1, afirmou ainda que as ligas de blocos de rua ficaram de fazer uma contraproposta.

Algumas cidades em que os desfiles são tradicionais, como Salvador, já anunciaram o cancelamento das exibições para o próximo Carnaval por conta da pandemia de covid-19. No Rio por enquanto os desfiles seguem previstos, mas passíveis de serem cancelados caso as autoridades sanitárias recomendem isso. Dois grandes blocos cariocas (o Bloco da Preta, criado por Preta Gil, e a Banda de Ipanema) já haviam decidido não desfilar.