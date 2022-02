Ricardo Salles será candidato à Câmara dos deputados pelo PL

Seguindo os passos de Jair Bolsonaro, o ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, filiou-se ao Partido Liberal, de Valdemar Costa Neto, e deve concorrer a uma cadeira na Câmara dos Deputados por São Paulo.

O partido aposta alto no ex-ministro. Segundo a Direção Nacional do PL, a expectativa é de que Salles seja um dos deputados mais votados neste pleito.

Salles acompanha uma onda de pessoas próximas ao presidente que vêm anunciando suas filiações ao PL.

São exemplos o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), o secretário especial de Cultura, Mário Frias, a secretária de Gestão de Educação e Trabalho na Saúde do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro (conhecida como "capitã cloroquina"), e o diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem. Os quatro também sinalizaram interesse por cadeiras na Câmara.

Investigado

Ricardo Salles foi exonerado do Ministério do Meio Ambiente em junho de 2021, em meio a investigações no STF que o acusavam de defender o interesse privado de madeireiros ilegais e dificultar uma investigação federal.

Com o fim do foro especial de Salles, o caso saiu do Supremo e continua sob responsabilidade da Polícia Federal do Pará.