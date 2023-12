Réveillon: Rio, São Paulo e Florianópolis têm virada de clima; veja a previsão do tempo

Turistas e moradores de cidades com festas de réveillon consagradas estão atentos sobre o tempo na hora da virada. Quem optou por passar a virada nas tradicionais celebrações de fogos em Copacabana, no Rio, ou na Avenida Paulista, em São Paulo, pode se preparar para uma temperatura mais amena, e com possibilidade de chuva. Na região litorânea do Nordeste, a previsão é de calor e tempo mais seco.

Nos últimos dias, o interesse pelo tempo fez aumentar consideravelmente no Google a busca por “previsão do tempo”, principalmente nas capitais paulista, carioca, além do estado de Santa Catarina. Em Florianópolis, a virada promete um clima de ameno a quente, porém, pode ser “temperada” com chuva e rajadas de vento.

De acordo com a meteorologista do Climatempo, Maria Clara Sassaki, a virada do ano será marcada pelo contraste com os recordes de temperatura e calor intenso observados esse ano.

“Durante a virada do ano, três fortes capitais em festas de réveillon, como Rio, São Paulo e Florianópolis, ficam com temperaturas em torno dos 20°C, mas com sensação térmica ainda menor que 20°C por conta dos ventos frios. Um contraste bem grande com o que aconteceu nos últimos meses, afirma Maria Clara.”

Como fica o tempo no Ano-Novo?

Rio de Janeiro

Na capital fluminense, cidade que recebe uma das maiores queimas de fogos do país, em Copacabana, a previsão para o dia 31 de dezembro é de muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia — e, assim como todo o Sudeste e Centro-Oeste, promete pancadas de chuvas localmente fortes. A instabilidade permanece no primeiro dia de 2024, e avança para o norte do estado.

Como fica o tempo na hora da virada? De acordo com a meteorologista, o clima deve ficar nebuloso, com ventos frios vindos do mar e a promessa é de chuva fraca.

“Há chance de pancadas de chuva principalmente no norte fluminense, mas na capital o pior já vai ter passado na hora da virada. Vamos ter nebulosidade, circulação de ventos úmidos vindos do mar, mas a chuva será fraca. As pancadas mais fortes ficarão concentradas entre a região norte fluminense, especialmente em Campos dos Goytacazes, até o sul do Espírito Santo”, disse a especialista.

São Paulo

Já em São Paulo, quem pretende aproveitar os fogos da Avenida Paulista precisa levar capa de chuva: o Ano Novo promete ser nublado, fresco e com garoa, segundo informações do Climatempo. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura (CGE), as temperaturas devem variar entre 17°C e 22°C. A manhã do dia 31 de dezembro terá céu encoberto, mas a tarde e noite devem ser marcadas por chuvisco, porém o potencial de tempestades é baixo.

No litoral paulista, o clima também deve ser chuvoso. De acordo com o Climatempo, em Praia Grande, as temperaturas variam entre 21°C e 26°C, com pancadas de chuva ao longo do dia todo.

Em Santos e Guarujá, a tendência se mantém a mesma: 90% de chance de pancadas de chuva ao longo de todo dia, com a mesma variação de temperatura de Praia Grande.

A capital paulista deve ter mais nebulosidade que chuva, mas ainda há uma pequena chance de garoa. Um cenário muito parecido se desenha nas capitais: muitas nuvens, tempo nebuloso e chuva leve tipo garoa durante a virada.

Sul

No Sul, o tempo ficará estável, com temperatura amena, por influência de uma massa de ar polar. No entanto, o Climatempo alerta que há condições de chuva fraca no litoral do Paraná e de chuviscos em Florianópolis, assim como em Curitiba.

Na capital catarinense, Florianópolis, a virada terá céu encoberto com temperaturas que variam entre 19°C e 24°C e ventos fracos.

Em Balneário Camboriú, o tempo deve variar ao longo do dia. Pela manhã, pode chover, mas à tarde o sol aparece. A noite da virada pode ser marcada por uma garoa, com temperaturas que variam de 19°C à 25°C.

A chance de chover em ‘Floripa’ na hora da virada é bem pequena. A frente fria estará afastada da região sul do Brasil, garantindo pouca chance de chuva, mas grande nebulosidade.

Nordeste

Na região Nordeste, a previsão é de sol e calor em grande parte, com pancadas mais expressivas no interior. Em Salvador, o último dia do ano deve ser marcado por temperaturas entre 24°C e 33°C. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o céu deve permanecer encoberto. O vento na capital baiana pode ser de fraco a moderado.

Já em Maceió, Alagoas, o dia da virada do ano pode ficar mais quente se comparado à capital baiana. Os termômetros devem marcar entre 25°C e 35°C. O réveillon na capital alagoana deve ser nublado, com pancadas de chuva e rajadas de vento moderado.

Em Natal e Recife a virada será marcada por pancadas de chuva isoladas. A temperatura varia pouco entre as capitais. Em Natal, os termômetros marcam de 25°C a 31°C, enquanto em Recife, a mínima é de 26°C e a máxima de 32°C.

São Luís, no Maranhão, tem réveillon com previsão de pancadas de chuva com trovoadas. As temperaturas mínima e máxima variam entre 25°C e 32°C.

BH, Espírito Santo e Centro-Oeste

A capital mineira terá sol com muitas nuvens durante todo o dia 31, com possibilidade de chuvas a qualquer hora do dia, com as temperaturas variando entre 19°C e 26°C. O mesmo panorama está previsto para o dia 1º de 2024 e vale para Vitória, no Espírito Santo, que tem 90% de chance chuva, que virão espalhadas ao longo do dia, da virada de ano e do dia 1°.

No Centro-Oeste, as temperaturas ficam acima dos 30°C, e as chuvas marcam presença em todas as capitais. Em Goiânia e Campo Grande, as máximas chegam a 31°C na véspera, com uma queda bruta após a virada, com o primeiro dia do ano não superando 27°C e 25°C, respectivamente. Cuiabá será a capital mais quente, com máximas que podem chegar a 36°C na véspera e 33°C no Ano Novo, enquanto Brasília tem mínima de 20°C nos dois dias e máximas de 29°C e 26°C.