Resultado do Provão Paulista 2024 é divulgado nesta segunda, 20; veja como acessar

O resultado do Provão Paulista 2024 será divulgado na tarde desta segunda-feira, 20. De acordo com a Secretaria da Educação de São Paulo, os alunos poderão saber quem foi aprovado a partir das 14h, na página do exame.

A prova é feita por alunos do ensino médio da rede pública de ensino paulista e seu objetivo é dar acesso a vagas em instituições de ensino superior paulistas, disponibilizando 15 mil vagas.

Todos que forem aprovados nesta primeira chamada são obrigados a efetuar a matrícula conforme o cronograma e as normas de cada instituição de Ensino Superior.

Com o objetivo de ser uma "versão estadual" do Enem, a prova é realizada desde 2023 e é porta de entrada para a USP, Unicamp, Unesp, unidades da Fatec e à Univesp.

Nesta primeira etapa, são oito opções de cursos, duas delas em cada uma das universidades (USP, Unesp e Unicamp) e duas nas Fatecs.

Um novo processo de escolhas será aberto em março do ano que vem para as turmas que terão aulas iniciadas no segundo semestre. Nesse caso, os estudantes poderão optar por quatro cursos nas Fatecs e quatro opções na Univesp.