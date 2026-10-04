Resultado da eleição em Tocantins: Dorinha e Vicentinho vão disputar 2º turno das eleições 2026

Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de outubro de 2026 às 19h12.
Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB) vão disputar o segundo turno da eleição para governador em Tocantins, de acordo com os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Com 94,73% das urnas apuradas, Dorinha tem 45,75% dos votos válidos, enquanto Vicentinho registra 43,72%. Laurez Moreira (PSD) aparece em terceiro lugar, com 8,22%. Já Ataídes de Oliveira (Novo), Siqueira Campos Jr. (Democrata), Du Pereira (DC) e Professor Witer Naces (PSOL) tiveram todos 2% ou menos.
VEJA O RESULTADO COMPLETO DA VOTAÇÃO PARA GOVERNADOR DE TOCANTINS
Professora Dorinha Seabra é senadora pelo Tocantins desde 2023 e integra o União. Antes de chegar ao Senado, foi deputada federal pelo estado entre 2011 e 2023. No Senado, exerce a liderança do Bloco Parlamentar Democracia e é titular de comissões como as de Assuntos Econômicos (CAE), Assuntos Sociais (CAS), Educação e Cultura (CE), Constituição e Justiça (CCJ), Serviços de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional e Turismo.
A atuação parlamentar de Dorinha tem forte presença na área de educação. Ela é titular da Frente Parlamentar em Favor da Educação Profissional e Tecnológica e participa de iniciativas relacionadas à eletromobilidade, ao combate ao racismo e ao desenvolvimento do Matopiba.
Também integra a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher e participa de grupos parlamentares voltados às relações do Brasil com países como Israel, Coreia do Sul, Ucrânia e Arábia Saudita.
Vicentinho Júnior é deputado federal pelo Tocantins e é filiado ao PSDB, que integra a federação PSDB-Cidadania. Na Câmara dos Deputados, é titular da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e da Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde.
Também é suplente de comissões voltadas a agentes de saúde e combate às endemias e a Viação e Transportes. Em 2026, apresentou 11 propostas legislativas e participou de 121 votações nominais em Plenário, segundo os dados da Câmara.
Entre as emendas aprovadas para o orçamento da União, estão recursos destinados ao Tocantins, incluindo R$ 18 milhões em transferências especiais, R$ 14,6 milhões para o custeio da atenção primária à saúde e R$ 4,5 milhões para assistência hospitalar e ambulatorial.
Em 2026, o Tocantins teve sete candidatos disputando o cargo de governador:
Quem não pode justificar a ausência no dia do primeiro turno da eleição, tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa.
Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.
Adicionado:
O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições de 2026 pode e deve votar no segundo turno. Segundo o TSE, cada turno é tratado como uma eleição independente pela Justiça Eleitoral. Isso significa que uma pessoa que não votou no primeiro turno não é proibida de ir às urnas no segundo, desde que seu título eleitoral esteja regular.
Adicionado:
O voto é obrigatório para eleitoras e eleitores alfabetizados com idades entre 18 e 70 anos. O voto é facultativo para: