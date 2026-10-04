Resultado da eleição em Tocantins: Dorinha e Vicentinho vão disputar 2º turno das eleições 2026

Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB) vão disputar o segundo turno da eleição para governador em Tocantins, de acordo com os dados de apuração do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Com 94,73% das urnas apuradas, Dorinha tem 45,75% dos votos válidos, enquanto Vicentinho registra 43,72%. Laurez Moreira (PSD) aparece em terceiro lugar, com 8,22%. Já Ataídes de Oliveira (Novo), Siqueira Campos Jr. (Democrata), Du Pereira (DC) e Professor Witer Naces (PSOL) tiveram todos 2% ou menos.

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Quem é Professora Dorinha

Professora Dorinha Seabra é senadora pelo Tocantins desde 2023 e integra o União. Antes de chegar ao Senado, foi deputada federal pelo estado entre 2011 e 2023. No Senado, exerce a liderança do Bloco Parlamentar Democracia e é titular de comissões como as de Assuntos Econômicos (CAE), Assuntos Sociais (CAS), Educação e Cultura (CE), Constituição e Justiça (CCJ), Serviços de Infraestrutura e Desenvolvimento Regional e Turismo.

A atuação parlamentar de Dorinha tem forte presença na área de educação. Ela é titular da Frente Parlamentar em Favor da Educação Profissional e Tecnológica e participa de iniciativas relacionadas à eletromobilidade, ao combate ao racismo e ao desenvolvimento do Matopiba.

Também integra a Comissão Permanente Mista de Combate à Violência contra a Mulher e participa de grupos parlamentares voltados às relações do Brasil com países como Israel, Coreia do Sul, Ucrânia e Arábia Saudita.

Quem é Vicentinho Júnior

Vicentinho Júnior é deputado federal pelo Tocantins e é filiado ao PSDB, que integra a federação PSDB-Cidadania. Na Câmara dos Deputados, é titular da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural e da Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde.

Também é suplente de comissões voltadas a agentes de saúde e combate às endemias e a Viação e Transportes. Em 2026, apresentou 11 propostas legislativas e participou de 121 votações nominais em Plenário, segundo os dados da Câmara.

Entre as emendas aprovadas para o orçamento da União, estão recursos destinados ao Tocantins, incluindo R$ 18 milhões em transferências especiais, R$ 14,6 milhões para o custeio da atenção primária à saúde e R$ 4,5 milhões para assistência hospitalar e ambulatorial.

Quem são os candidatos ao governo do Tocantins?

Em 2026, o Tocantins teve sete candidatos disputando o cargo de governador: