Republicanos considera Tarcísio para candidatura à Presidência em 2026

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), fez nesta segunda-feira o primeiro aceno público para a possibilidade de o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), concorrer ao Palácio do Planalto.

"Vamos ampliar nossas bancadas de deputados estaduais, federais, senadores, reeleger e eleger governadores. E quem sabe? Se a conjuntura dos acontecimentos permitir, teremos um candidato a presidente da República. Não é, Tarcísio?", declarou ao discursar em um evento de aniversário do partido.

A fala representa uma mudança na estratégia do partido. Pereira costumava evitar falar sobre a possibilidade de Tarcísio concorrer à Presidência e dizia que o governador deveria tentar a reeleição. O evento em que o presidente do partido discursou contou com a presença do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que é filiado à legenda de Tarcísio, mas que disse que apoiará a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em qualquer cenário.

Tarcísio fala sobre o futuro e possíveis alianças

Após a declaração de Pereira, Tarcísio, sem citar a disputa de 2026, disse que não tem por que "temer o futuro".

"Quando olhamos lá atrás e percebemos o caminho trilhado até aqui, nós vamos ver que já derrotamos o improvável, já derrotamos aquilo que parecia impossível. Por que temer o futuro? Não temos que temer nada. Podemos aprovar as reformas que precisamos e contribuir com a pacificação nacional. E trabalhar para uma verdadeira harmonia com os Poderes, que hoje estão desequilibrados."

Tarcísio é apontado como um nome que pode representar a oposição na disputa presidencial de 2026. O governador tem dito que vai disputar a reeleição em São Paulo, mas dirigentes de partidos de centro-direita, principalmente do União Brasil e do PP, tentam fazer ele se lançar na disputa nacional. A ideia desses dirigentes é que ele reúna também o apoio do Republicanos, MDB, PSD e PL.

Por outro lado, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem insistido em se apresentar como candidato mesmo inelegível e Tarcísio tem evitado bater de frente com o aliado.

Aniversário do Republicanos e perspectiva eleitoral

O evento organizado pelo Republicanos foi feito para comemorar os 20 anos da legenda. Além de Tarcísio e Pereira, o presidente da Câmara, Hugo Motta, e o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, estiveram presentes. Os presidentes do MDB, Baleia Rossi, do PSD, Gilberto Kassab, e do PL, Valdemar Costa Neto, também marcaram presença.

Em seu discurso, Marcos Pereira também falou sobre o processo de diminuição no número de partidos.

"Quero aqui lembrar vocês que ano que vem teremos eleições gerais, vamos para a terceira fase da cláusula de barreira, de desempenho, e os partidos que não alcançarem as metas deixarão de existir. Estou certo de que o Republicanos estará bem posicionado e seremos um dos poucos partidos que restarão depois das eleições, mas para isso precisamos do trabalho de todas as senhoras e senhores."