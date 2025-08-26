Brasil

Tarcísio vence Alckmin e França no 2º turno pelo governo de SP, diz Paraná Pesquisas

Levantamento aponta ampla vantagem de Tarcísio de Freitas sobre os principais nomes da oposição

O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, em Reunião de Secretariado + coletiva de imprensa. Local: São Paulo/SP Data: 02/01/2023 Foto: Governo do Estado de São Paulo (Divulgação / Governo de SP/Flickr)

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07h45.

Última atualização em 26 de agosto de 2025 às 07h49.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em 2026, de acordo com um levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira, 26.

O chefe do Executivo paulista vence o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin com 52,6% das intenções de voto, contra 36,4% do ex-governador.

Na disputa contra o ministro do empreendedorismo, Márcio França, Tarcísio alcança 60,4%, enquanto o ministro aparece com 23,4%.

Nos três cenários de primeiro turno em que seu nome é testado, o governador registra intenções de voto entre 47,7% e 43,8%.

Os principais nomes da oposição nessas simulações são Alckmin, França e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A diferença para o segundo colocado nas pesquisas chega a 20 pontos.

Nunes é o nome governista com melhor desempenho sem Tarcísio

Nos cenários de segundo turno, Ricardo Nunes (MDB) se destaca como o principal nome governista, vencendo França e empatando tecnicamente com Geraldo Alckmin.

Na simulação entre Nunes e França, o prefeito de São Paulo lidera com 47% das intenções de voto, enquanto o ex-governador registra 29%

No confronto com Alckmin, a disputa é mais acirrada, com Nunes aparecendo com 41,9% e o vice-presidente com 39,3%, um cenário de empate técnico.

Com Kassab como nome do governo na disputa, França vence o ex-prefeito da capital com 39,2% contra 22%. No embate entre Alckmin e Kassab, o vice-presidente sai vitorioso com 48,6%, enquanto Kassab alcança 17,4%.

Cenários segundo turno em SP

Geraldo Alckmin x Tarcísio de Freitas

  • Não sabe/ não opinou — 4,3%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 6,7%
  • Tarcísio de Freitas — 52,6%
  • Geraldo Alckmin — 36,4%

Geraldo Alckmin x Ricardo Nunes

  • Não sabe/ não opinou — 6,5%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 12,2%
  • Ricardo Nunes — 41,9%
  • Geraldo Alckmin — 39,3%

Geraldo Alckmin x Kassab

  • Não sabe/ não opinou — 7,7%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 26,3%
  • Geraldo Alckmin — 48,6%
  • Kassab — 17,4%

Márcio França x Tarcísio de Freitas

  • Não sabe/ não opinou — 5,1%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 11,1%
  • Tarcísio de Freitas — 60,4%
  • Márcio França — 23,4%

Márcio França x Ricardo Nunes

  • Não sabe/ não opinou — 7,4%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 16,5%
  • Ricardo Nunes — 47,0%
  • Márcio França — 29,0%

Kassab x Márcio França

  • Não sabe/ não opinou — 8,4%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 30,4%
  • Márcio França — 39,2%
  • Kassab — 22,0%

Cenários de primeiro turno em SP

Cenário 1

  • Tarcísio de Freitas — 43,8%
  • Geraldo Alckmin — 23,0%
  • Erika Hilton — 7,3%
  • Rodrigo Manga — 4,7%
  • Alexandre Padilha — 4,2%
  • Paulo Serra — 4,1%
  • Felipe D’Avila — 1,3%
  • Não sabe/ não opinou — 4,5%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 7,1%

Cenário 2

  • Tarcísio de Freitas — 47,7%
  • Márcio França — 11,5%
  •  Erika Hilton — 9,0%
  • Alexandre Padilha — 6,6%
  • Paulo Serra — 5,1%
  • Rodrigo Manga — 4,9%
  • Felipe D’Avila — 1,5%
  • Não sabe/ não opinou — 5,0%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 8,5%

Cenário 3

  • Tarcísio de Freitas — 46,1%
  • Fernando Haddad — 20,7%
  • Erika Hilton — 6,4%
  • Rodrigo Manga — 4,9%
  • Paulo Serra — 4,8%
  • Alexandre Padilha — 4,1%
  • Felipe D’Avila — 1,5%
  • Não sabe/ não opinou — 4,2%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 7,3%

Cenário 4

  • Ricardo Nunes — 29,4%
  • Márcio França — 14,2%
  • Erika Hilton — 9,3%
  • Rodrigo Manga — 8,6%
  • Alexandre Padilha — 8,0%
  • Paulo Serra — 6,1%
  • Felipe D’Avila — 3,1%
  • Não sabe/ não opinou — 7,6%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 13,6%

Cenário 5

  • Márcio França — 18,0%
  • Erika Hilton — 10,2%
  • Rodrigo Manga — 9,9%
  • Kassab — 8,8%
  • Alexandre Padilha — 8,5%
  • Paulo Serra — 7,3%
  • Felipe D’Avila — 4,2%
  • Não sabe/ não opinou — 7,9%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 25,4%

Cenário 6

  • Márcio França — 19,8%
  • Erika Hilton — 10,5%
  • Rodrigo Manga — 10,4%
  • Alexandre Padilha — 9,6%
  • Paulo Serra — 7,6%
  • Felicio Ramuth — 4,3%
  • Felipe D’Avila — 4,1%
  • Não sabe/ não opinou — 7,8%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 26,0%

Cenário 7

  • Não sabe/ não opinou — 8,2%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo — 25,7%
  • Márcio França — 19,8%
  • Erika Hilton — 10,5%
  • Rodrigo Manga — 10,3%
  • Alexandre Padilha — 9,2%
  • Paulo Serra — 7,8%
  • André do Prado — 4,5%
  • Felipe D’Avila — 4,1%
