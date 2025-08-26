Tarcísio vence Alckmin e França no 2º turno pelo governo de SP, diz Paraná Pesquisas

O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, em Reunião de Secretariado + coletiva de imprensa. Local: São Paulo/SP Data: 02/01/2023 Foto: Governo do Estado de São Paulo (Divulgação / Governo de SP/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 26 de agosto de 2025 às 07h45.
Última atualização em 26 de agosto de 2025 às 07h49.
O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em 2026, de acordo com um levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira, 26.
O chefe do Executivo paulista vence o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin com 52,6% das intenções de voto, contra 36,4% do ex-governador.
Na disputa contra o ministro do empreendedorismo, Márcio França, Tarcísio alcança 60,4%, enquanto o ministro aparece com 23,4%.
Nos três cenários de primeiro turno em que seu nome é testado, o governador registra intenções de voto entre 47,7% e 43,8%.
Os principais nomes da oposição nessas simulações são Alckmin, França e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A diferença para o segundo colocado nas pesquisas chega a 20 pontos.
Nos cenários de segundo turno, Ricardo Nunes (MDB) se destaca como o principal nome governista, vencendo França e empatando tecnicamente com Geraldo Alckmin.
Na simulação entre Nunes e França, o prefeito de São Paulo lidera com 47% das intenções de voto, enquanto o ex-governador registra 29%
No confronto com Alckmin, a disputa é mais acirrada, com Nunes aparecendo com 41,9% e o vice-presidente com 39,3%, um cenário de empate técnico.
Com Kassab como nome do governo na disputa, França vence o ex-prefeito da capital com 39,2% contra 22%. No embate entre Alckmin e Kassab, o vice-presidente sai vitorioso com 48,6%, enquanto Kassab alcança 17,4%.
Geraldo Alckmin x Tarcísio de Freitas
Geraldo Alckmin x Ricardo Nunes
Geraldo Alckmin x Kassab
Márcio França x Tarcísio de Freitas
Márcio França x Ricardo Nunes
Kassab x Márcio França
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 3
Cenário 4
Cenário 5
Cenário 6
Cenário 7