Tarcísio vence Alckmin e França no 2º turno pelo governo de SP, diz Paraná Pesquisas

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera todos os cenários de primeiro e segundo turno na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes em 2026, de acordo com um levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta terça-feira, 26.

O chefe do Executivo paulista vence o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin com 52,6% das intenções de voto, contra 36,4% do ex-governador.

Na disputa contra o ministro do empreendedorismo, Márcio França, Tarcísio alcança 60,4%, enquanto o ministro aparece com 23,4%.

Nos três cenários de primeiro turno em que seu nome é testado, o governador registra intenções de voto entre 47,7% e 43,8%.

Os principais nomes da oposição nessas simulações são Alckmin, França e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A diferença para o segundo colocado nas pesquisas chega a 20 pontos.

Nunes é o nome governista com melhor desempenho sem Tarcísio

Nos cenários de segundo turno, Ricardo Nunes (MDB) se destaca como o principal nome governista, vencendo França e empatando tecnicamente com Geraldo Alckmin.

Na simulação entre Nunes e França, o prefeito de São Paulo lidera com 47% das intenções de voto, enquanto o ex-governador registra 29%

No confronto com Alckmin, a disputa é mais acirrada, com Nunes aparecendo com 41,9% e o vice-presidente com 39,3%, um cenário de empate técnico.

Com Kassab como nome do governo na disputa, França vence o ex-prefeito da capital com 39,2% contra 22%. No embate entre Alckmin e Kassab, o vice-presidente sai vitorioso com 48,6%, enquanto Kassab alcança 17,4%.

Cenários segundo turno em SP

Geraldo Alckmin x Tarcísio de Freitas

Não sabe/ não opinou — 4,3%

Nenhum/ Branco/ Nulo — 6,7%

Tarcísio de Freitas — 52,6%

Geraldo Alckmin — 36,4%

Geraldo Alckmin x Ricardo Nunes

Não sabe/ não opinou — 6,5%

Nenhum/ Branco/ Nulo — 12,2%

Ricardo Nunes — 41,9%

Geraldo Alckmin — 39,3%

Geraldo Alckmin x Kassab

Não sabe/ não opinou — 7,7%

Nenhum/ Branco/ Nulo — 26,3%

Geraldo Alckmin — 48,6%

Kassab — 17,4%

Márcio França x Tarcísio de Freitas

Não sabe/ não opinou — 5,1%

Nenhum/ Branco/ Nulo — 11,1%

Tarcísio de Freitas — 60,4%

Márcio França — 23,4%

Márcio França x Ricardo Nunes

Não sabe/ não opinou — 7,4%

Nenhum/ Branco/ Nulo — 16,5%

Ricardo Nunes — 47,0%

Márcio França — 29,0%

Kassab x Márcio França

Não sabe/ não opinou — 8,4%

Nenhum/ Branco/ Nulo — 30,4%

Márcio França — 39,2%

Kassab — 22,0%

Cenários de primeiro turno em SP

Cenário 1

Tarcísio de Freitas — 43,8%

Geraldo Alckmin — 23,0%

Erika Hilton — 7,3%

Rodrigo Manga — 4,7%

Alexandre Padilha — 4,2%

Paulo Serra — 4,1%

Felipe D’Avila — 1,3%

Não sabe/ não opinou — 4,5%

Nenhum/ Branco/ Nulo — 7,1%

Cenário 2

Tarcísio de Freitas — 47,7%

Márcio França — 11,5%

Erika Hilton — 9,0%

Alexandre Padilha — 6,6%

Paulo Serra — 5,1%

Rodrigo Manga — 4,9%

Felipe D’Avila — 1,5%

Não sabe/ não opinou — 5,0%

Nenhum/ Branco/ Nulo — 8,5%

Cenário 3

Tarcísio de Freitas — 46,1%

Fernando Haddad — 20,7%

Erika Hilton — 6,4%

Rodrigo Manga — 4,9%

Paulo Serra — 4,8%

Alexandre Padilha — 4,1%

Felipe D’Avila — 1,5%

Não sabe/ não opinou — 4,2%

Nenhum/ Branco/ Nulo — 7,3%

Cenário 4

Ricardo Nunes — 29,4%

Márcio França — 14,2%

Erika Hilton — 9,3%

Rodrigo Manga — 8,6%

Alexandre Padilha — 8,0%

Paulo Serra — 6,1%

Felipe D’Avila — 3,1%

Não sabe/ não opinou — 7,6%

Nenhum/ Branco/ Nulo — 13,6%

Cenário 5

Márcio França — 18,0%

Erika Hilton — 10,2%

Rodrigo Manga — 9,9%

Kassab — 8,8%

Alexandre Padilha — 8,5%

Paulo Serra — 7,3%

Felipe D’Avila — 4,2%

Não sabe/ não opinou — 7,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo — 25,4%

Cenário 6

Márcio França — 19,8%

Erika Hilton — 10,5%

Rodrigo Manga — 10,4%

Alexandre Padilha — 9,6%

Paulo Serra — 7,6%

Felicio Ramuth — 4,3%

Felipe D’Avila — 4,1%

Não sabe/ não opinou — 7,8%

Nenhum/ Branco/ Nulo — 26,0%

Cenário 7