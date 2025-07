Silvio Costa Filho assina decreto sobre 'BR do Mar' com incentivos para 'embarcações verdes'

O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, participou da cerimônia de assinatura nesta quarta-feira, 16, do decreto que regulamenta a “BR do Mar”, programa criado para ampliar o transporte marítimo de cargas entre portos brasileiros, a chamada cabotagem.

A iniciativa visa estimular o crescimento do setor com medidas que incluem a ampliação da frota, criação de novas rotas, redução de custos logísticos e geração de empregos.

"O programa tem um propósito de fortalecer a cabotagem no Brasil. Este programa vai fazer que uma carga circule entre portos. (...) vamos fazer este ano o maior leilão da história brasileiro. Estamos focando na intermodalidade do país e estamos trabalhando pela descentralização e essa integração".

Estão presentes na cerimônia a ministra do Planejamento Simone Tebet e deputados como o líder de governo, José Guimarães. O evento estava previsto na agenda de Luiz Inácio Lula da Silva, que se ausentou pelo atraso da reunião com os bancos públicos federais, onde é discutido uma nova proposta de crédito imobiliário.

O decreto é uma etapa prevista pela Lei da BR do Mar, sancionada em 2022, ainda durante o governo Jair Bolsonaro. A norma flexibilizou o afretamento de embarcações estrangeiras para a cabotagem, abrindo caminho para a modernização da frota nacional. Agora, caberá ao decreto detalhar as modalidades de contratação permitidas e as condições para a operação de navios com bandeira estrangeira — que, mesmo assim, deverão manter tripulação brasileira a bordo.