Caiado, Cury e Renan: para onde vão os votos da 'terceira via' no 2º turno?

No ciclo eleitoral de 2026, a chamada "terceira via" na corrida presidencial se consolidou com os candidatos Augusto Cury (Avante), Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD). Juntos, eles somam 15% das intenções de voto no primeiro turno, de acordo com a pesquisa Quaest desta segunda-feira, 14.

No segundo turno, que tem como cenário mais provável uma disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), para onde vai esse contingente do eleitorado? De acordo com os dados da Quaest, o principal receptor dos votos da "terceira via" é Flávio Bolsonaro, que aparece à frente de Lula nos três grupos.

Entre os eleitores de Renan Santos, 50% escolheriam Flávio em um eventual segundo turno, enquanto 18% migrariam para Lula. No eleitorado de Ronaldo Caiado, o senador do PL teria 46%, contra 20% do petista. Já entre os que declaram voto em Augusto Cury no primeiro turno, Flávio registra 41%, ante 25% de Lula.

A exceção é o público que apoia o candidato Romeu Zema (Novo), que registra uma 38% das intenções de voto em Lula, contra 32% de Flávio.

Flávio recebe metade dos votos de Renan

O maior deslocamento em direção a Flávio Bolsonaro ocorre entre os eleitores de Renan Santos. Nesse grupo, 50% escolheriam o senador no segundo turno, enquanto 18% votariam em Lula.

Outros 26% afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas. Os indecisos representam 6%.

Renan aparece com 4% das intenções de voto no primeiro turno na pesquisa Quaest.

Caiado também transfere mais votos para Flávio

Entre os eleitores de Ronaldo Caiado, Flávio Bolsonaro também é o principal destino. O senador marca 46%, contra 20% de Lula.

Nesse grupo, a parcela que optaria por branco, nulo ou não compareceria às urnas chega a 32%, o maior percentual entre os eleitorados analisados pela pesquisa. Outros 2% não souberam responder.

Caiado aparece com 4% das intenções de voto no primeiro turno.

Cury é o que mais se aproxima de Lula

O cenário é menos favorável a Flávio entre os eleitores de Augusto Cury, mas o candidato do PL ainda aparece como principal destino desse eleitorado.

Nesse grupo, 41% escolheriam Flávio Bolsonaro no segundo turno, enquanto 25% votariam em Lula. Outros 27% optariam por branco, nulo ou não compareceriam às urnas, e 7% permanecem indecisos.

Cury tem 7% das intenções de voto no primeiro turno, segundo a pesquisa desta segunda-feira. O escritor vinha ganhando espaço nas pesquisas e aparece agora como o terceiro colocado.

Zema é a exceção

O único cenário em que Lula aparece numericamente à frente de Flávio entre os eleitores de outro candidato é o de Romeu Zema.

Nesse grupo, Lula tem 38% das intenções de voto em um eventual segundo turno, contra 32% de Flávio. Outros 30% votariam em branco, anulariam o voto ou não compareceriam às urnas.

O recorte, porém, deve ser analisado com cautela, já que Zema registra apenas 1% das intenções de voto no primeiro turno, o que representa uma parcela pequena da amostra.

Flávio supera Lula no 2º turno

A distribuição dos votos da chamada terceira via ocorre no mesmo levantamento em que Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente de Lula pela primeira vez na campanha em um cenário de segundo turno.

O senador registra 42% das intenções de voto, contra 40% de Lula. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado ainda configura empate técnico.

No primeiro turno, Lula lidera com 36%, seguido por Flávio, com 31%. Cury tem 7%, enquanto Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem com 4% cada. Zema registra 1%.

Como foi feita a pesquisa

A Quaest, contratada pela Globo e pelo jornal O GLOBO, ouviu presencialmente 2.004 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de setembro.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-03607/2026.