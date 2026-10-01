Real Time: Flávio Bolsonaro lidera com 44% no 3º maior colégio eleitoral do Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tem quase dez pontos de vantagem sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) entre o eleitorado do Rio de Janeiro, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 30.

No cenário estimulado de primeiro turno, o parlamentar registra 44% das intenções de voto, contra 35% do presidente.

Entre os demais nomes, Augusto Cury (Avante) e Renan Santos (Missão) registram 5% cada. Na sequência, Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) pontuam com 2% cada um.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC), Wilson Grassi (Democrata) e Leonardo Avalanche (PRTB) somam 1%.

Os votos brancos e nulos totalizam 3%, mesmo índice dos eleitores que não souberam ou não responderam.

Segundo turno, rejeição e avaliação do Executivo

Em uma simulação de segundo turno no reduto fluminense, o candidato do PL consolida sua vantagem. Flávio Bolsonaro atinge 52% das respostas estimuladas, ante 41% de Lula. Brancos e nulos representam 4% neste cenário, e 3% não opinaram.

Considerando apenas a contagem de votos válidos, métrica utilizada pela Justiça Eleitoral que exclui brancos e nulos da totalização, a distância se amplia. O cenário projeta 56% para o senador fluminense contra 44% para o candidato petista.

O desempenho eleitoral no estado reflete diretamente a percepção local sobre o atual governo federal. No Rio de Janeiro, 57% dos eleitores desaprovam a gestão de Lula, enquanto 41% aprovam o mandato petista, com 2% de abstenção.

Na análise qualitativa, 43% consideram o governo ruim ou péssimo, ante 30% que o avaliam como ótimo ou bom e 26% que julgam como regular.

Esse desgaste se traduz no índice de rejeição múltipla. O presidente não receberia o voto de 53% dos entrevistados fluminenses de forma alguma. O índice é superior aos 48% de eleitores que rejeitam o nome de Flávio Bolsonaro.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 25 e 29 de setembro de 2026, por meio de entrevistas no estado do Rio de Janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-05193/2026.