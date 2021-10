Ranking das melhores cidades para negócios será lançado em Fórum Exame

O ranking 2021 das melhores cidades para fazer negócios, que deverá ser lançado no dia 9 de novembro durante o Fórum EXAME Infraestrutura, Cidades e Investimentos, trará avaliações das cidades com mais de 100.000 habitantes, nos setores de comércio, serviço, indústria, mercado imobiliário, educação e agropecuária.

Fique por dentro das cidades com melhor infraestrutura e oportunidades de investimentos do Brasil. Clique aqui

Elaborado pela consultoria Urban System e publicado com exclusividade por EXAME, o levantamento terá análises referentes à infraestrutura de saneamento, transportes, mobilidade urbana, logística e telecomunicações. Também foram avaliados indicadores como o impacto da pandemia na gestão municipal, além da dinâmica do mercado de trabalho e a evolução da vacinação contra a Covid-19.

No ranking do ano passado, os destaques foram para o polo industrial de Camaçari, com um faturamento anual de 60 bilhões de reais, e Juazeiro, líder no agronegócio, ambas na Bahia, além de Barueri (SP), no comércio, Florianópolis (serviços) e São Paulo (educação e imóveis).

"Os estudos elaborados pela Urban Systems consideram a dimensão ampliada do olhar de negócios, elevando o município como o protagonista do desenvolvimento econômico e identificando as oportunidades com potencial para ampliar o desenvolvimento econômico das cidades", diz Willian Rigon, , sócio e diretor de marketing da Urban Systems.

Fique de olho para não perder nada sobre a programação do Fórum EXAME Infraestrutura, Cidades e Investimentos. Inscreva-se!

Realizado em parceria com a Hiria, o Fórum EXAME Infraestrutura, Cidades e Investimentos será transmitido no canal da EXAME no YouTube. Serão realizados dez painéis de debates com grandes nomes do setor público e privado, que dominam o assunto de infraestrutura urbana do Brasil.