EXAME promove evento sobre os desafios da infraestrutura urbana

A EXAME apresenta, no dia 9 de novembro, o evento Fórum EXAME Infraestrutura, Cidades e Investimentos. Das 8h50 às 18h, no canal da EXAME no YouTube, serão transmitidos dez painéis de debates com grandes nomes do setor público e privado, que dominam o assunto de infraestrutura urbana do Brasil.

Voltado para gestores públicos, que lidam diariamente com o desenvolvimento de cidades, investidores do setor privado, empreendedores e cidadãos que têm interesse em saber mais sobre o desenvolvimento e infraestrutura dos municípios, o evento representa uma oportunidade para quem quer identificar oportunidades de investimentos no Brasil.

Fique por dentro das cidades com melhor infraestrutura e oportunidades de investimentos do Brasil. Clique aqui

Além disso, é uma boa chance para entender mais sobre soluções relacionadas aos seguintes temas de infraestrutura e cidades:

Saneamento;

Mobilidade;

Transporte;

Logística.

A EXAME ainda realizará, como de costume, o Ranking das Melhores Cidades para Negócios. Para isso, a empresa conta com a parceria da Urban Systems, uma companhia que elabora estudos de cidades voltados para o direcionamento de estratégia de expansão de negócios.

A Urban Systems avalia o perfil de demanda das cidades e mapeia a oferta concorrente, chegando a um diagnóstico da infraestrutura de apoio necessária para o sucesso local.

"Os estudos de cidades elaborados pela Urban Systems consideram a dimensão ampliada do olhar de negócios, elevando o município como o protagonista do desenvolvimento econômico e identificando as oportunidades, dentre os diversos segmentos analisados, com potencial para induzir e ampliar o desenvolvimento econômico das cidades", informa a empresa.

O Ranking das Melhores Cidades para Negócios é publicado anualmente pela EXAME desde 2014. No ano passado, foram criados indicadores que consideraram, na criação do ranking, o impacto da pandemia de covid-19, como o número total de infectados e a taxa de letalidade, além de questões relativas aos reflexos da pandemia sobre a economia. Em 2020, foram analisados dados de todos os 326 municípios com mais de 100 mil habitantes do país.

Neste ano, os seis pilares considerados para avaliação das melhores cidades, acima de 100 mil habitantes, para fazer negócios, serão:

serviços;

imóveis;

comércio;

indústria;

agronegócio;

educação.

Fique de olho para não perder nada sobre a programação do Fórum EXAME Infraestrutura, Cidades e Investimentos. Inscreva-se!