Gustavo Feliciano toma posse como ministro do Turismo do governo Lula

Feliciano entra no lugar de Celso Sabino, que deixou governo na semana passada

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 12h56.

Gustavo Damião Feliciano tomou posse como novo ministro do Turismo nesta terça-feira, 23, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Ele substitui Celso Sabino, que deixou o governo na semana passada após desgastes com o União Brasil. No dia seguinte à saída do antecessor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou a mudança no comando da pasta.

Filho da ex-vice-governadora da Paraíba Lígia Feliciano (PSD) e do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB), Gustavo tem passagem pela administração estadual paraibana. Ele atuou como secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico na gestão do governador João Azevêdo (PSB).

Segundo apuração do SBT News, o convite feito por Lula consolida uma tentativa de reaproximação entre o governo federal e o União Brasil. O partido indicou Feliciano para ocupar o cargo após a expulsão de Sabino da legenda no início do mês, motivada pelo descumprimento da orientação para deixar o ministério.

Integrantes do União Brasil e auxiliares do presidente afirmam que a nova indicação foi articulada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em tratativas com o Palácio do Planalto.

 

