Gustavo Feliciano toma posse como ministro do Turismo do governo Lula

Gustavo Damião Feliciano tomou posse como novo ministro do Turismo nesta terça-feira, 23, em cerimônia no Palácio do Planalto.

Ele substitui Celso Sabino, que deixou o governo na semana passada após desgastes com o União Brasil. No dia seguinte à saída do antecessor, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oficializou a mudança no comando da pasta.

Filho da ex-vice-governadora da Paraíba Lígia Feliciano (PSD) e do deputado federal Damião Feliciano (União Brasil-PB), Gustavo tem passagem pela administração estadual paraibana. Ele atuou como secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico na gestão do governador João Azevêdo (PSB).

Segundo apuração do SBT News, o convite feito por Lula consolida uma tentativa de reaproximação entre o governo federal e o União Brasil. O partido indicou Feliciano para ocupar o cargo após a expulsão de Sabino da legenda no início do mês, motivada pelo descumprimento da orientação para deixar o ministério.

Integrantes do União Brasil e auxiliares do presidente afirmam que a nova indicação foi articulada pelo presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em tratativas com o Palácio do Planalto.