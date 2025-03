Ameaças de Trump catapultam Partido Liberal do Canadá nas pesquisas

As ameaças do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Canadá catapultaram o Partido Liberal (PL) do atual primeiro-ministro, Mark Carney, nas preferências do eleitorado, o que lhe permitiria vencer as eleições, segundo uma nova pesquisa divulgada nesta terça-feira.

A pesquisa da empresa Nanos coloca os liberais de Carney com 34% de apoio, apenas um ponto atrás do Partido Conservador (PC), da oposição. O social-democrata Novo Partido Democrata (NPD), o terceiro maior partido nacional, tem 16% dos votos.

No início de janeiro, o PC tinha 47%, o PL 20% e o NPD 19% em uma pesquisa realizada pela empresa Abacus Data.

A pesquisa da Nanos entrevistou 1.074 canadenses em 14 de março, o mesmo dia em que Carney assumiu o cargo de primeiro-ministro no lugar de Trudeau, e tem uma margem de erro de 3%.

Nik Nanos, diretor de análise da Nanos, destacou em comunicado que “as relações com Trump e os EUA continuam a crescer como a principal questão de preocupação nacional”.

Cerca de 26,8% dos entrevistados mostraram que sua maior fonte de ansiedade no momento são as ameaças de Trump, um aumento de quase 12 pontos em relação a fevereiro. Ao mesmo tempo, a preocupação com a economia caiu de 19,9% em fevereiro para 16,7% atualmente.

Embora os liberais e os conservadores estejam tecnicamente empatados, as particularidades do sistema eleitoral canadense (conhecido como voto majoritário de membro único) significam que o PL conquistaria mais cadeiras do que o PC.

De acordo com Éric Grenier, analista de pesquisas da emissora pública canadense “CBC”, a média das últimas pesquisas daria ao PL 163 assentos, nove a menos do que o necessário para uma maioria na Câmara baixa do Parlamento.

Enquanto isso, o PC poderia conquistar 147 cadeiras, o pró-soberanista Bloco Quebequense (BQ), 26, e o NPD, 6.

Na última eleição geral, realizada em setembro de 2021, o PL, com Trudeau à frente, obteve 32,6% dos votos e 160 cadeiras, enquanto os conservadores, com 33,7% dos votos, conquistaram 119 deputados.

Na segunda-feira, outra pesquisa realizada pela empresa Angus Reid entre 13 e 16 de março, com entrevistas de 4.009 canadenses e uma margem de erro de 1,5%, mostrou os liberais de Carney com 42% dos votos e os conservadores com 37%.

A expectativa é que Carney convoque eleições antecipadas antes que o Parlamento volte a se reunir em 24 de março.