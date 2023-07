Quem são os envolvidos em agressões contra Alexandre de Moraes em Roma?

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi agredido verbalmente em um aeroporto em Roma, na Itália, nesta sexta-feira, quando voltava de uma palestra que ministrou na Universidade de Siena. Na ocasião, ele foi abordado por três brasileiros no setor de embarque. Além de Moraes, seu filho também teria sido alvo de ataques. A Polícia Federal investiga o caso e deve concluir as oitivas nesta segunda-feira.

Veja quem esteve envolvido no episódio de agressão:

Roberto Mantovani Filho

O empresário, que teria 70 anos, teria empurrado o filho do ministro, Alexandre Barci de Moraes, e dado um tapa em seus óculos, segundo relatado por Moraes em representação à PF. Pela versão da defesa, no entanto, ele teria reagido a xingamentos que teriam sido proferidos contra sua mulher. Ele deve prestar depoimento à PF sobre o caso nesta segunda-feira.

Andréia Munarão

Andréia Munarão, casada com Roberto Mantovani Filho, teria iniciado as agressões contra Moraes no aeroporto em Roma. Segundo relato do ministro à PF, ela teria se aproximado do magistrado e o chamado de "bandido, comunista e comprado". Assim como o marido, ela também deve prestar depoimento à PF nesta segunda-feira.

Alex Zanatta

Genro do casal, o também empresário Alex Zanatta teria se juntado à sogra para proferir xingamentos contra o ministro logo depois do principal ocorrido, conflito que foi apartado por quem estava acompanhando a discussão. Ele prestou depoimento à PF neste domingo, em Piratininga (SP), em que negou "qualquer participação" nas agressões.

Alexandre de Moraes

Agredido na última sexta-feira, o ministro do STF estava voltando da Itália para o Brasil com a família depois de participar de uma palestra que ministrou da Universidade de Siena. O magistrado informou à Polícia Federal que teria sido abordado pelos três brasileiros no setor de embarque, onde as agressões teriam começado. Em um segundo momento, ele foi atacado verbalmente próximo à entrada da sala VIP do aeroporto.

Alexandre Barci de Moraes

Filho do ministro do Supremo, o adolescente Alexandre Barci de Moraes teria sido atacado por Roberto Mantovani Filho logo após sua mulher, Andréia Munarão, ter desferido ataques verbais ao magistrado. Na versão de Moraes, o filho foi empurrado pelo empresário e recebeu um tapa em seus óculos depois de o jovem entrar na discussão para tentar defender o pai. Já segundo a versão dos agressores, o ataque ao adolescente teria sido uma reação a xingamentos supostamente feitos contra Andréia