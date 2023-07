PF pede imagens do aeroporto de Roma para investigar hostilidades a Moraes

A Polícia Federal vai usar as imagens do aeroporto de Roma, na Itália, para abastecer a investigação sobre as supostas hostilidades perpetradas por um grupo de brasileiros contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A expectativa é a de que os investigadores confrontem as imagens com as alegações dos suspeitos, que negam ofensas ao magistrado.

O pedido de acesso às imagens foi encaminhado nesta segunda-feira, 17, à Itália, via cooperação internacional. A Diretoria Executiva da PF foi acionada para centralizar as tratativas. Os crimes sob suspeita ocorreram na sexta, 14.

Caso

Segundo PF, Andréia Mantovani xingou o ministro de “bandido, comunista e comprado”. Na sequência, o marido dela, o empresário Roberto Mantovani Filho, reforçou os xingamentos e chegou a agredir fisicamente o filho do ministro, um advogado de 27 anos. Além disso, um homem identificado como Alex Zanatta Bignotto, genro de Roberto, teria disparado palavras de baixo calão contra a família do ministro.

A apuração deve se debruçar sobre supostos crimes contra a honra possível lesão corporação e até eventual tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Um dos investigados já prestou depoimento. Outros dois devem ser ouvidos pela Polícia Federal nesta terça-feira, 18.