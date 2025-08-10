Queda de avião de deputado nos Lençóis Maranhenses deixa dois mortos

Duas pessoas morreram neste sábado, 9, após a queda de um avião de pequeno porte nas dunas dos Lençóis Maranhenses, em Santo Amaro (MA). As vítimas foram identificadas como o piloto Victor Manoel Britto e médica veterinária Bruna Emanoely. A aeronave era de propriedade do deputado estadual Francisco Nagib (PSB).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o avião foi localizado parcialmente destruído e de ponta cabeça em uma área do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. A descoberta ocorreu após servidores do Instituto Chico Mendes acionarem as equipes de resgate.

Em publicação nas redes sociais, o deputado Francisco Nagib lamentou a tragédia e prestou condolências às famílias das vítimas.

“Eu e minha família estamos muito tristes e abalados com o trágico acidente envolvendo uma aeronave de minha propriedade. Manifesto meus mais profundos sentimentos de pesar às famílias das vítimas, em especial à família Britto, pela perda irreparável de seu filho”, escreveu.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de São Luís após atendimento inicial no hospital de Santo Amaro. O piloto Victor Manoel Britto foi descrito por Nagib como “um jovem cheio de vida, apaixonado, com tantos sonhos pela frente” e “um amigo muito próximo que a aviação me presenteou”. Bruna Emanoely, que o acompanhava no voo, também não resistiu aos ferimentos.

Quem são as vítimas do avião que caiu nos Lençóis Maranhenses?

