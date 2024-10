A TV Globo realiza nesta quinta-feira, 3, o último debate entre candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo na eleição de 2024. O embate começa a partir das 22h, e terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo g1, direto dos estúdios da sede da emissora em São Paulo.

A mediação do programa será feita pelo jornalista Cesár Trali.

Estão confirmadas as presenças de Datena (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Segundo a regra definida pela emissora, foram convidados os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares, e candidatos que tenham alcançado pelo menos 6% de intenções de voto na última pesquisa da Quaest, divulgada no dia 30 de setembro.

Regras do debate da Globo

Os candidatos ficarão posicionados lado a lado no estúdio, não haverá plateia e o debate terá quatro blocos: o primeiro e o terceiro com temas livres. O candidato (sorteado anteriormente) escolhe para quem direciona sua pergunta, entre os que ainda não tiverem respondido naquele bloco. Todos deverão fazer uma pergunta e responder a uma pergunta. O segundo e o quarto blocos serão com temas determinados. A mecânica é a mesma, com o mediador sorteando em uma urna o tema que deverá ser abordado.

Os candidatos terão 40 segundos para fazer as perguntas, um minuto e 40 segundos para a resposta, um minuto e 15 segundos para a réplica e um minuto para a tréplica. Os tempos poderão ser alterados, para mais ou menos, antes ou durante a realização do debate, a exclusivo critério da Globo. Ao final do quarto bloco, cada candidato terá dois minutos para fazer suas considerações finais.

Debate de SP da TV Globo

Data: 3 de outubro, quinta-feira

3 de outubro, quinta-feira Horário: 22h

22h Candidatos convidados: Datena (PSDB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB)

Onde assistir: TV Globo, pela GloboNews e pelo g1

Como assistir o debate da Globo online

O debate terá transmissão ao vivo pela TV Globo, pela GloboNews e pelo g1. Será possível assistir online pelo Globoplay e no site do G1.

Calendário de debates do segundo turno:

Band: 14 de outubro, às 22h15

UOL/RedeTV!: 17 de outubro, às 9h30

Record: 19 de outubro, às 21h

UOL/Folha de S.Paulo: 21 de outubro, às 10h

TV Globo: 25 de outubro, às 22h