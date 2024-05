Rio Grande do Sul tem cinco barragens sob risco de colapso e 19 cidades com alerta de evacuação

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul trabalha, nesta quinta-feira, 2, na evacuação de moradores de áreas próximas a pelo menos cinco barragens que estão sob risco de rompimento por causa da força das chuvas que atingem o estado há pelo menos quatro dias.

Um alerta de orientação expressa foi emitido para moradores das cidades de Bento Gonçalves e Pinto Bandeira pelo perigo iminente de colapso da Represa São Miguel. No início da tarde, a barragem da Usina Hidrelétrica 14 de Julho, também na região, já havia rompido, aumentando ainda mais o risco de inundações em cidades da Serra Gaúcha.

De acordo com o estado, as defesas civis locais e as forças de resposta, com Brigada Militar e Corpo de Bombeiros Militar, já estão realizando a evacuação das pessoas que moram nas áreas que possivelmente podem ser afetadas em caso de rompimento, se o cenário evoluir negativamente. Até agora, pelo menos 13 pessoas já morreram por causa dos temporais.

Ainda segundo a Defesa Civil gaúcha, a Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) monitora as estruturas de 13 barragens de usos múltiplos que estão em estado de alerta, cinco delas já em processo de evacuação:

Barragem Santa Lúcia, em Putinga;

Barragem São Miguel do Buriti, em Bento Gonçalves;

Barragem Belo Monte, em Eldorado do Sul;

Barragem Dal Bó, em Caxias do Sul;

Barragem Nova de Espólio de Aldo Malta Dihl, em Glorinha.

A Aneel e o Operador Nacional do Sistema (ONS) acompanham a situação de outras cinco barragens de geração de energia elétrica no estado que estão em atenção:

Capigui, em Passo Fundo;

Guarita, em Erval Seco;

Herval, Santa Maria do Herval;

Passo do Inferno, São Francisco de Paula;

Monte Carlo, Bento Gonçalves – Veranópolis.

Por conta da Barragem 14 de Julho, que rompeu no início da tarde, também há orientação expressa para que os moradores deixem áreas de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança para permanecer durante a elevação de nível do Rio Taquari nos municípios de Santa Tereza, Muçum, Roca Sales, Arroio do Meio, Encantado, Colinas e Lajeado.

Já na Serra Gaúcha, o governador Eduardo Leite (PSDB-RS) afirmou que, diante da possibilidade de inundação do Rio Caí, as autoridades pediram que moradores deixem suas casas nos municípios de Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Vale Real e Feliz.

Há alerta ainda devido às condições do Rio Guaíba, que recebeu expressivos volumes em razão das fortes chuvas dos últimos dias e está ultrapassando "extraordinariamente" sua cota de inundação, segundo a Defesa Civil do RS. É orientação expressa, também, para que os moradores de áreas próximas ao Guaíba, nos municípios de Porto Alegre (zona sul da capital) e Guaíba, para que deixem áreas de risco e procurem abrigos públicos ou outro local de segurança para permanecer durante a elevação de nível do rio.