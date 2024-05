Chuvas no RS: número de mortos sobe para 29 e 60 pessoas estão desaparecidas, diz Eduardo Leite

Na tarde desta quinta-feira, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), confirmou que os temporais que atingiram o estado causaram até o momento 29 mortes. Segundo as autoridades, pelo menos 60 pessoas estão desaparecidas.

"Infelizmente sabemos que esses números vão aumentar. Temos 60 desaparecidos registrados e mesmo esse número tende a ser maior. Sabemos que há pessoas desaparecidas em lugares inacessíveis", disse Eduardo Leite.

O governador também fez um apelo para que as pessoas atendam ao chamado e procurem refúgios seguros, preferencialmente longe das áreas de alagamento identificadas pela Defesa Civil.

"O meu dever aqui, como governador, é fazer com que as pessoas compreendam que a situação que estamos vivendo é absurdamente excepcional. É o momento mais crítico que o estado terá registro na sua história", declarou o governador".

E acrescentou: "É impossível atendermos todos os resgates com as condições climáticas que estamos vivendo".

Veja o balanço

Municípios afetados: 154

Pessoas em abrigos: 4.645

Desalojados: 10.242

Afetados: 71.306

Feridos: 36

Mortes: 29 pessoas

Canela (2)

Candelária (1)

Caxias do Sul (1)

Bento Gonçalves (1)

Boa Vista do Sul (2)

Paverama (2)

Pantano Grande (1)

Putinga (1)

Gramado (4)

Itaara (1)

Encantado (1)

Salvador do Sul (2)

Serafina Corrêa (2)

Segredo (1)

Santa Maria (2)

Santa Cruz do Sul (2)

São João do Polêsine (1)

Silveira Martins (1)

Vera Cruz (1)

Desaparecidos: 60 pessoas

Candelária (8)

Encantado (6)

Itaara (3)

Lajeado (5)

Passa Sete (1)

Pouso Novo (1)

Roca Sales (10)

Santa Cruz do Sul (1)

São Vendelino (2)

Sinimbu (1)

Marques de Souza (13)

Montenegro (1)

Teutônia (3)

Três Coroas (3)

Travesseiro (2)

Desastre em barragem

Na tarde desta quinta-feira, um grande volume de chuvas resultou no rompimento da Barragem da Hidrelétrica 14 de Julho, situada entre os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves. Como medida de precaução, a Defesa Civil ordenou a evacuação dos moradores da região. Além disso, há um alerta iminente em relação a outras cinco barragens, com notificação e retirada dos residentes. O estado está monitorando um total de 13 estações.

Em resposta à situação emergencial, o governo estadual decretou estado de calamidade pública na quarta-feira, com duração de 180 dias. Este decreto estipula que os órgãos e entidades da administração pública estadual devem oferecer assistência imediata às áreas afetadas, em estreita colaboração com a Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil.

Além disso, o documento prevê que os municípios afetados possam solicitar auxílio semelhante, com pedidos sendo avaliados e homologados pelo Estado, garantindo uma resposta rápida e coordenada diante da emergência.

Como receber o alerta da Defesa Civil do RS?

Para reforçar as medidas de prevenção, as pessoas podem se inscrever para receber alertas meteorológicos da Defesa Civil estadual. Basta enviar o CEP da localidade por SMS para o número 40199. Após isso, uma confirmação será enviada, habilitando o número para receber as informações sempre que forem emitidas.

Além disso, é possível se cadastrar por meio do aplicativo WhatsApp. Para utilizar o serviço, é necessário se registrar pelo telefone (61) 2034-4611 ou clicando no link fornecido. Em seguida, basta interagir com o robô de atendimento enviando uma mensagem simples como "Oi". Após essa primeira interação, o usuário pode compartilhar sua localização atual ou qualquer outra de seu interesse para começar a receber as mensagens enviadas pela Defesa Civil estadual.

*Matéria em atualização