Quais são as cidades mais seguras do Brasil? Estado de SP lidera ranking

RESUMO ＋ São Caetano do Sul, Salto e Blumenau lideram o ranking das cidades mais seguras do Brasil, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide com dados de 2025. São Caetano do Sul, em São Paulo, tem a menor taxa de assassinatos entre os 30 municípios listados, com 1,9 por 100 mil habitantes. Salto aparece em segundo, com 2,2, e Blumenau, em Santa Catarina, em terceiro, com 2,4. São Paulo concentra 19 das 30 cidades do ranking. O estudo considera a violência letal, mas não mede todas as modalidades de crime.

São Caetano do Sul, Salto e Blumenau lideram o ranking das cidades mais seguras do Brasil, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide, empresa especializada em tecnologia e serviços no setor imobiliário.

O levantamento utiliza dados de 2025 e considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. As informações vêm do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.

A divulgação do ranking ocorre em um contexto de redução da violência letal no país. De acordo com o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior e o menor número desde o início da série histórica, em 2012.

A taxa nacional foi de 19,1 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. O indicador utilizado pela MySide tem metodologia própria e considera especificamente a taxa de assassinatos.

Ranking das cidades mais seguras do Brasil

A tabela reúne os 30 municípios mais bem colocados no ranking geral da MySide. O estudo exclui cidades com menos de 100 mil habitantes para reduzir oscilações estatísticas que podem ocorrer em populações menores.

São Caetano do Sul ocupa o primeiro lugar, com taxa de 1,9 assassinato por 100 mil habitantes. Salto, também em São Paulo, aparece em segundo, com 2,2, enquanto Blumenau, em Santa Catarina, registra 2,4.

Posição Cidade Estado Assassinatos por 100 mil habitantes 1º São Caetano do Sul SP 1,9 2º Salto SP 2,2 3º Blumenau SC 2,4 4º Jaraguá do Sul SC 2,5 5º Santa Bárbara d'Oeste SP 2,7 6º Pelotas RS 2,8 7º Itatiba SP 3,2 8º Atibaia SP 3,6 9º Cachoeirinha RS 3,7 10º Jandira SP 3,8 11º Franca SP 3,9 12º Valinhos SP 3,9 13º Santana de Parnaíba SP 4,3 14º Botucatu SP 4,4 15º Americana SP 4,5 16º São José dos Campos SP 4,7 17º Indaiatuba SP 4,9 18º Conselheiro Lafaiete MG 5,1 19º Lavras MG 5,4 20º Joinville SC 5,4 21º Barretos SP 5,7 22º Brusque SC 5,8 23º Barueri SP 5,8 24º Jaú SP 5,8 25º Gravataí RS 5,8 26º Várzea Paulista SP 5,9 27º Palhoça SC 5,9 28º Novo Hamburgo RS 6,1 29º Sertãozinho SP 6,2 30º Jundiaí SP 6,2

São Paulo concentra cidades no topo do ranking

O estado de São Paulo reúne 19 dos 30 municípios listados entre os mais bem colocados. Santa Catarina aparece com cinco cidades, enquanto o Rio Grande do Sul tem quatro. Minas Gerais completa a lista com dois municípios.

São Caetano do Sul tem a menor taxa do ranking, com 1,9 assassinato por 100 mil habitantes. O resultado é seguido por Salto, com 2,2, e Blumenau, com 2,4.

A taxa por 100 mil habitantes permite comparar municípios de tamanhos diferentes, mas não corresponde ao número absoluto de mortes. Também não significa que todos os bairros de uma cidade apresentem as mesmas condições de segurança.

Como interpretar os dados

A MySide utiliza registros do Sistema de Informações sobre Mortalidade, do Ministério da Saúde, e dados populacionais do IBGE. Os óbitos são agrupados pelo município de ocorrência, e a metodologia inclui um ajuste estatístico para considerar parte das mortes violentas cuja intenção não foi determinada.

O indicador não mede todos os tipos de crime. Roubos, furtos, ameaças e ocorrências de violência doméstica ou sexual sem desfecho fatal não entram no cálculo, assim como a percepção de segurança dos moradores.

Por isso, o ranking deve ser entendido como um retrato da violência letal em 2025, e não como uma avaliação completa de todos os aspectos da segurança pública. Os resultados também não permitem concluir, isoladamente, que uma política específica tenha provocado determinada taxa.

Perguntas frequentes

Quais são as cidades mais seguras do Brasil? ＋ São Caetano do Sul (SP), Salto (SP) e Blumenau (SC) ocupam as três primeiras posições do Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, com taxas de 1,9, 2,2 e 2,4 assassinatos por 100 mil habitantes, respectivamente.

Qual é a cidade mais segura do Brasil? ＋ São Caetano do Sul, na região metropolitana de São Paulo, lidera o ranking, com taxa de 1,9 assassinato por 100 mil habitantes em 2025.

Qual estado tem mais cidades entre as 30 mais seguras? ＋ São Paulo concentra 19 dos 30 municípios listados. Santa Catarina aparece com cinco cidades, o Rio Grande do Sul tem quatro e Minas Gerais, duas.

Como o ranking das cidades mais seguras é calculado? ＋ O levantamento da MySide considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes, com dados do IBGE e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde. O estudo exclui municípios com menos de 100 mil habitantes para reduzir oscilações estatísticas em populações menores.

Quantas mortes violentas foram registradas no Brasil em 2025? ＋ O Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, uma queda de 8,2% em relação a 2024 e o menor número da série histórica iniciada em 2012, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

O ranking considera roubos e furtos? ＋ Não. O indicador mede a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. Crimes como roubos, furtos, ameaças e violência doméstica ou sexual sem desfecho fatal não entram no cálculo. O ranking também não mede a percepção de segurança dos moradores nem as diferenças entre bairros.