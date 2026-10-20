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Quais são as capitais mais seguras do Brasil? Confira ranking

Informações foram compiladas no Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide, empresa do setor imobiliário

Vista do edifício Lina Bo Bardi, na Avenida Paulista, sede histórica do MASP (Divulgação)

Vista do edifício Lina Bo Bardi, na Avenida Paulista, sede histórica do MASP (Divulgação)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 18h01.

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RESUMO ＋

Florianópolis, São Paulo e Brasília lideram o ranking das capitais mais seguras do Brasil, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide com dados de 2025. Florianópolis registra 11,5 assassinatos por 100 mil habitantes, seguida por São Paulo, com 12,3, e Brasília, com 12,4. Goiânia e Porto Alegre completam as cinco primeiras posições. O ranking considera a taxa de assassinatos, mas não mede crimes como roubos e furtos nem representa todos os aspectos da segurança pública.

Florianópolis, São Paulo e Brasília lideram o ranking das capitais mais seguras do Brasil, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide, empresa especializada em tecnologia e serviços no setor imobiliário.

O levantamento utiliza dados de 2025 e considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. As informações vêm do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.

A divulgação do ranking ocorre em um contexto de redução da violência letal no país. De acordo com o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior e o menor número desde o início da série histórica, em 2012.

A taxa nacional foi de 19,1 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. O indicador da MySide, no entanto, considera especificamente os assassinatos segundo a metodologia do estudo.

Ranking das capitais mais seguras do Brasil

A tabela considera as 26 capitais estaduais e Brasília, no Distrito Federal, classificadas da menor para a maior taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. Quanto menor o indicador, melhor a posição no ranking.

Florianópolis ocupa o primeiro lugar, com 11,5 assassinatos por 100 mil habitantes. São Paulo aparece em segundo, com 12,3, seguida por Brasília, com 12,4.

PosiçãoCapitalAssassinatos por 100 mil habitantes
Florianópolis (SC)11,5
São Paulo (SP)12,3
Brasília (DF)12,4
Goiânia (GO)15,2
Porto Alegre (RS)15,8
Cuiabá (MT)17,0
Belém (PA)18,6
Campo Grande (MS)19,5
Curitiba (PR)20,1
10ºManaus (AM)20,4
11ºPalmas (TO)23,9
12ºTeresina (PI)25,3
13ºRio de Janeiro (RJ)25,4
14ºRio Branco (AC)26,7
15ºAracaju (SE)28,4
16ºVitória (ES)28,8
17ºBoa Vista (RR)29,1
18ºBelo Horizonte (MG)31,0
19ºJoão Pessoa (PB)31,3
20ºNatal (RN)33,4
21ºSão Luís (MA)36,1
22ºMacapá (AP)39,6
23ºPorto Velho (RO)40,6
24ºSalvador (BA)48,4
25ºFortaleza (CE)50,4
26ºRecife (PE)53,9
27ºMaceió (AL)55,8

Como interpretar o ranking

O levantamento utiliza dados de mortalidade do Ministério da Saúde e informações populacionais do IBGE. A metodologia inclui ajustes estatísticos para considerar parte das mortes violentas cuja intenção não foi determinada.

O indicador não mede roubos, furtos, ameaças e ocorrências de violência doméstica ou sexual sem desfecho fatal. Também não mede a percepção de segurança dos moradores nem apresenta diferenças entre bairros.

Por isso, a classificação deve ser interpretada como um retrato da violência letal em 2025, e não como uma avaliação completa de todos os aspectos da segurança pública.

Perguntas frequentes

Quais são as capitais mais seguras do Brasil? ＋

Florianópolis (SC) ocupa o primeiro lugar, com 11,5 assassinatos por 100 mil habitantes. São Paulo (SP) aparece em segundo, com 12,3, e Brasília (DF), em terceiro, com 12,4. Goiânia (GO) e Porto Alegre (RS) completam as cinco primeiras posições.

Qual é a capital mais segura do Brasil? ＋

Florianópolis é a capital mais bem colocada no ranking, com taxa de 11,5 assassinatos por 100 mil habitantes em 2025.

Qual é a capital com a maior taxa de assassinatos? ＋

Maceió (AL) apresenta a maior taxa entre as capitais brasileiras, com 55,8 assassinatos por 100 mil habitantes. Recife (PE), com 53,9, e Fortaleza (CE), com 50,4, aparecem na sequência.

Como é calculado o ranking das capitais mais seguras? ＋

O Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide, utiliza dados de 2025 e compara as capitais pela taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. O levantamento considera registros de mortalidade do Ministério da Saúde e dados populacionais do IBGE, com ajustes estatísticos para parte das mortes violentas cuja intenção não foi determinada.

Qual foi a taxa nacional de mortes violentas em 2025? ＋

A taxa nacional foi de 19,1 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. Ao todo, o Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.

O ranking mede todos os tipos de crime? ＋

Não. O indicador considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes, mas não mede roubos, furtos, ameaças e ocorrências de violência doméstica ou sexual sem desfecho fatal. Também não avalia a percepção de segurança dos moradores nem as diferenças entre bairros.

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