Quais são as capitais mais seguras do Brasil? Confira ranking

RESUMO ＋ Florianópolis, São Paulo e Brasília lideram o ranking das capitais mais seguras do Brasil, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide com dados de 2025. Florianópolis registra 11,5 assassinatos por 100 mil habitantes, seguida por São Paulo, com 12,3, e Brasília, com 12,4. Goiânia e Porto Alegre completam as cinco primeiras posições. O ranking considera a taxa de assassinatos, mas não mede crimes como roubos e furtos nem representa todos os aspectos da segurança pública.

Florianópolis, São Paulo e Brasília lideram o ranking das capitais mais seguras do Brasil, segundo o Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide, empresa especializada em tecnologia e serviços no setor imobiliário.

O levantamento utiliza dados de 2025 e considera a taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. As informações vêm do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde.

A divulgação do ranking ocorre em um contexto de redução da violência letal no país. De acordo com o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior e o menor número desde o início da série histórica, em 2012.

A taxa nacional foi de 19,1 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. O indicador da MySide, no entanto, considera especificamente os assassinatos segundo a metodologia do estudo.

Ranking das capitais mais seguras do Brasil

A tabela considera as 26 capitais estaduais e Brasília, no Distrito Federal, classificadas da menor para a maior taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. Quanto menor o indicador, melhor a posição no ranking.

Florianópolis ocupa o primeiro lugar, com 11,5 assassinatos por 100 mil habitantes. São Paulo aparece em segundo, com 12,3, seguida por Brasília, com 12,4.

Posição Capital Assassinatos por 100 mil habitantes 1º Florianópolis (SC) 11,5 2º São Paulo (SP) 12,3 3º Brasília (DF) 12,4 4º Goiânia (GO) 15,2 5º Porto Alegre (RS) 15,8 6º Cuiabá (MT) 17,0 7º Belém (PA) 18,6 8º Campo Grande (MS) 19,5 9º Curitiba (PR) 20,1 10º Manaus (AM) 20,4 11º Palmas (TO) 23,9 12º Teresina (PI) 25,3 13º Rio de Janeiro (RJ) 25,4 14º Rio Branco (AC) 26,7 15º Aracaju (SE) 28,4 16º Vitória (ES) 28,8 17º Boa Vista (RR) 29,1 18º Belo Horizonte (MG) 31,0 19º João Pessoa (PB) 31,3 20º Natal (RN) 33,4 21º São Luís (MA) 36,1 22º Macapá (AP) 39,6 23º Porto Velho (RO) 40,6 24º Salvador (BA) 48,4 25º Fortaleza (CE) 50,4 26º Recife (PE) 53,9 27º Maceió (AL) 55,8

Como interpretar o ranking

O levantamento utiliza dados de mortalidade do Ministério da Saúde e informações populacionais do IBGE. A metodologia inclui ajustes estatísticos para considerar parte das mortes violentas cuja intenção não foi determinada.

O indicador não mede roubos, furtos, ameaças e ocorrências de violência doméstica ou sexual sem desfecho fatal. Também não mede a percepção de segurança dos moradores nem apresenta diferenças entre bairros.

Por isso, a classificação deve ser interpretada como um retrato da violência letal em 2025, e não como uma avaliação completa de todos os aspectos da segurança pública.

Perguntas frequentes

Quais são as capitais mais seguras do Brasil? ＋ Florianópolis (SC) ocupa o primeiro lugar, com 11,5 assassinatos por 100 mil habitantes. São Paulo (SP) aparece em segundo, com 12,3, e Brasília (DF), em terceiro, com 12,4. Goiânia (GO) e Porto Alegre (RS) completam as cinco primeiras posições.

Qual é a capital mais segura do Brasil? ＋ Florianópolis é a capital mais bem colocada no ranking, com taxa de 11,5 assassinatos por 100 mil habitantes em 2025.

Qual é a capital com a maior taxa de assassinatos? ＋ Maceió (AL) apresenta a maior taxa entre as capitais brasileiras, com 55,8 assassinatos por 100 mil habitantes. Recife (PE), com 53,9, e Fortaleza (CE), com 50,4, aparecem na sequência.

Como é calculado o ranking das capitais mais seguras? ＋ O Anuário Cidades Mais Seguras do Brasil 2026, elaborado pela MySide, utiliza dados de 2025 e compara as capitais pela taxa de assassinatos por 100 mil habitantes. O levantamento considera registros de mortalidade do Ministério da Saúde e dados populacionais do IBGE, com ajustes estatísticos para parte das mortes violentas cuja intenção não foi determinada.

Qual foi a taxa nacional de mortes violentas em 2025? ＋ A taxa nacional foi de 19,1 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes. Ao todo, o Brasil registrou 40.775 mortes violentas intencionais em 2025, uma queda de 8,2% em relação ao ano anterior, segundo o 20º Anuário Brasileiro de Segurança Pública.